Die Tram in den Münchner Norden kann kommen. Der Mobilitätsausschuss des Stadtrats hat an diesem Mittwoch die Planungen für den zweiten Abschnitt der Trasse zwischen dem neuen Wohnquartier Neufreimann und dem U-Bahnhof Am Hart genehmigt. Nun muss die Vollversammlung des Stadtrats final darüber entscheiden, dann können die Stadtwerke München (SWM) bei der Regierung von Oberbayern den Antrag auf Planfeststellung, also für die Baugenehmigung, einreichen.

„Der Münchner Norden wächst in den kommenden Jahren rasant“, teilt Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) mit. In Neufreimann entstünden Tausende neue Wohnungen, und allein BMW plane in seinem Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) bis zu 15 000 weitere Arbeitsplätze. „Die Tram in den Münchner Norden ist deshalb ein wichtiger Meilenstein für die Infrastruktur unserer Stadt. Mir ist wichtig, dass wir auch in finanziell schwierigen Zeiten den Ausbau unseres ÖPNV vorantreiben.“

Das Projekt besteht aus zwei Bauabschnitten. Abschnitt eins führt von Schwabing-Nord über Neufreimann und die Heidemannstraße nach Nordosten bis zum U-Bahnhof Kieferngarten. Dort entstehen auf einer Strecke von 3,5 Kilometern sechs neue Haltestellen, im Herbst sollen die Bauarbeiten starten.

Vom nächsten Jahr an soll für die Tram eine neue Brücke über die Gleise des Eisenbahn-Nordrings zur Parkstadt Schwabing und damit eine neue Fuß- und Radwegverbindung entstehen. Der Abschnitt zwei zwischen Werner-Egk-Bogen und Am Hart wird 2,4 Kilometer lang und bekommt sieben Haltestellen. Wenn alles fertig ist, fährt die verlängerte Linie 23 von der Münchner Freiheit bis Am Hart. Zwischen Am Hart und Kieferngarten pendelt dann die neue Linie 24. Die SWM rechnen für beide Abschnitte mit einer Bauzeit bis 2029.

„Der Beschluss zur Tram Münchner Norden bedeutet einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau der Tangentialen im Münchner Stadtgebiet“, sagt Mobilitätsreferent Georg Dunkel. Die Tram Münchner Norden verbessere unter anderem auch für viele Mitarbeiter der Gewerbebetriebe rund um die Knorrstraße die Anbindung deutlich.

In Neufreimann sollen auf dem Areal der ehemaligen Bayernkaserne bis 2030 Wohnungen für bis zu 15 000 Menschen entstehen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) rechnet mit bis zu 12 000 Fahrgästen am Tag. Die Erschließung des Wohnquartiers und der Gewerbeflächen durch die verlängerte Tram hat entsprechend gute Chancen auf Fördergeld von Bund und Freistaat. In der sogenannten standardisierten Bewertung hat die Intraplan Consult GmbH ein Nutzen-Kosten-Verhältnis von 2,61 errechnet. Ein Wert von 1,0 ist die Voraussetzung für eine öffentliche Förderung.