Polizei in MünchenTram auf der Arnulfstraße gestoppt und geräumt

In München läuft ein Polizeieinsatz an einer Tram (Symbolbild).
In München läuft ein Polizeieinsatz an einer Tram (Symbolbild). (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Grund ist der Fund eines verdächtigen Gegenstands. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt.

Nach einem verdächtigen Fund ist eine Straßenbahn in München gestoppt und geräumt worden. Die Polizei sei mit der gebotenen Vorsicht am Ort des Geschehens in der Arnulfstraße im Einsatz, sagte ein Sprecher. Die Straße sei in beide Richtungen gesperrt.

Grund für den seit dem Vormittag laufenden Einsatz sei ein verdächtiger Gegenstand, Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Wie viele Fahrgäste die stadtauswärts fahrende Tram verlassen mussten, blieb zunächst unklar.

Laut einer Polizeisprecherin waren zur Klärung der Situation etwa zehn Streifen und ein Polizeihund im Einsatz. Die Tram stand zunächst leer mit geöffneten Türen an der Haltestelle Briefzentrum.

