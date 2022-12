Die Straßenbahn war am Giesinger Bahnhof wegen des frostigen Wetters entgleist, doch die Rettungskräfte sind mit viel Körpereinsatz zur Stelle. Im Berufsverkehr kommt es dennoch zu Staus.

Die eisigen Temperaturen haben am Montagmorgen auch dort zu einem Ausrutscher geführt, wo man wohl keinen vermutet hätte - in einer vorgegebenen Spur. Wie die Feuerwehr berichtet, sei nahe dem Giesinger Bahnhof auf den vereisten Straßen auch eine Tram gewissermaßen ausgerutscht und aus dem Gleis geglitten. Rettungskräfte brachten sie mit Hilfe von Muskelkraft wieder auf den richtigen Weg.

Die Straßenbahn sei am Montag um kurz nach 6.30 Uhr bei einer Werkstattfahrt an der Kreuzung Chiemgau-/Schwanseestraße wegen des frostigen Wetters entgleist, teilte die Branddirektion mit. Zwei Stunden hätten die Einsatzkräfte gebraucht, um das Fahrzeug mit Körpereinsatz, der Seilwinde eines Rüstwagens und weiteren Geräten wieder in die Spur zu bringen. Wegen des Einsatzes sei es zu Staus im Berufsverkehr gekommen. Die Tram sollte danach im Depot auf mögliche Schäden kontrolliert werden.