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BaustellenEinschränkungen bei Bussen und Trambahnen in den Ferien

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Statt der Tram 18 werden zwischen Ostfriedhof und Schwanseestraße bis voraussichtlich 9. August Busse fahren.
Statt der Tram 18 werden zwischen Ostfriedhof und Schwanseestraße bis voraussichtlich 9. August Busse fahren. Robert Haas

Die Stadtwerke erweitern ihr Fernwärmenetz, zugleich erneuert die Münchner Verkehrsgesellschaft Trambahn-Weichen. Welche Linien von den Sperrungen betroffen sind.

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Ferienzeit ist Baustellenzeit, davon sind auch die Busse und Trambahnen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) betroffen, teilweise sogar über die Sommerferien hinaus. Unter anderem erweitern die Stadtwerke München (SWM) ihr Fernwärmenetz und erneuern Weichen im Tramnetz. Von Montag, 3. August, an muss die MVG mehrere Buslinien umleiten sowie die Tramlinien 14, 18, und 25 unterbrechen. Die Änderungen im Überblick:

Die Tram 14 fährt wegen Gleisarbeiten bis Donnerstag, 6. August, nur bis 22 Uhr. Zwischen Pasing Bahnhof und Fürstenrieder Straße bietet sich die Tram 19 als Alternative an, zwischen Fürstenrieder Straße und Ammerseestraße fahren die Buslinien 51 und 151 und zwischen Ammerseestraße und Gondrellplatz die Tram 18.

Die Tram 18 muss wegen einer Weichenerneuerung bis voraussichtlich Sonntag, 9. August, zwischen Ostfriedhof und Schwanseestraße durch Busse ersetzt werden.

Die Tram 25 wird bis 22. November wegen Fernwärmearbeiten im Stadtbezirk Au-Haidhausen zwischen Ostfriedhof und Max-Weber-Platz durch Busse ersetzt, die Haltestelle Wörthstraße wird nicht bedient.

Der Bus 52 wird, ebenfalls wegen Fernwärmebauarbeiten,
bis Freitag, 4. September, zwischen Mariahilfplatz und Baaderstraße über die Ohlmüller- und Erhardtstraße umgeleitet. Die Haltestelle Schweigerstraße entfällt. 

Die Busse 58/68 und N45 werden wegen Straßenbauarbeiten am Giesinger Berg bis Montag, 14. September, zwischen Ostfriedhof und Humboldtstraße umgeleitet.

Der Bus 100 wird wegen Fernwärmebauarbeiten bis 14. September zwischen Haus der Kunst und Brienner Straße durch den Altstadtringtunnel umgeleitet. Die Haltestellen Königinstraße, Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz können nicht angefahren werden. In Richtung Ostbahnhof gibt es keine Einschränkungen.

Die Buslinie 183  wird wegen Arbeiten am Stromnetz 
bis 14. September zwischen Hermann-Gmeiner-Weg und Rennbahnstraße via Zamdorf-Siedlung umgeleitet. Die Haltestellen Marienburger Straße, Daglfing Bahnhof, Kunihohstraße, Schichtlstraße und Trabrennbahn entfallen.

Größere Einschränkungen gibt es auch am Busbahnhof Trudering. Diesen können Busse wegen Straßenbauarbeiten bis Sonntag, 9. August,  nicht anfahren. Betroffen sind die Linien 139, 185, 192, 193, 194 und der Nachtbus N79. Infos zum Betrieb und gibt es unter anderem auf mvg.de sowie in der App MVGO. Infos zur Tram gibt es unter mvg.de/trambau.

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