Auf den Holzstufen vor der Trambahn direkt gegenüber vom Bahnwärter Thiel sitzen ein paar ältere Herrschaften, das Haar schon ergraut, mit je einem Bier in der Hand. An den umliegenden Tischen sitzen Menschen, schätzungsweise Mitte oder Ende 30, die an ihren Cocktails nippen. An der Bar im Wageninneren bestellen noch einmal deutlich Jüngere gerade die nächste Runde Tequila-Shots, manche davon schon etwas angetrunken. Die Nacht, so scheint es, endet für manche in der Tram Bar, für andere wiederum beginnt sie hier erst. Niemand aber – und das ist das eigentlich besondere – scheint in der Bar in dieser lauen Sommernacht Fehl am Platz.

Dass die Tram im Atelierpark ein Ort ist, an dem sich anscheinend ganz unterschiedliche Menschen wohlfühlen, freut Maximilian Prietz. Der 28-Jährige betreibt die Bar darin seit April gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Felix Klingler, 35. Die beiden haben sich vor zehn Jahren in der Gastro kennengelernt und wollten schon länger eine Bar eröffnen, sogar ein Konzept gab es bereits. Dann aber kam die Anfrage von Bahnwärter-Betreiber Daniel Hahn, ob sie nicht aus der Tram gegenüber vom Club etwas machen wollen. Und na klar, sie wollten – auch wenn das bedeutet hat, dass sie ihr fast fertiges Konzept über den Haufen werfen mussten. Im „Do-it-yourself-Style“ zimmerten sie dann aus dem Wagen, der knapp 50 Jahre durch München gefahren ist, eine gemütliche Bar mit zwei Abteilen in Orange und Schwarz.

Dort findet immer mittwochs ein Pub-Quiz statt, einmal im Monat mit einem Spezialthema. Harry Potter kam so gut an, dass das im September noch mal wiederholt wird, im August ist jetzt aber erst einmal Herr der Ringe dran. Warum das Quiz so beliebt ist? Prietz schätzt, dass es daran liegt, dass sie nichts dafür verlangen, jeder und jede kann kostenlos mitmachen. Und ja, auch, dass sie sich die Fragen selbst ausdenken und moderieren – ohne die „größte Professionalität“, wie Prietz anmerkt – gehört vielleicht zum Erfolgsrezept.

Abgesehen vom Quiz-Abend am Mittwoch läuft jeden Abend ein wenig andere Musik: von Funk und Groove über Rock und Hip-Hop ist alles dabei, vieles davon Old School. Und so kann es passieren, dass man sein Augustiner Helles (3,90 Euro), seinen Mojito (11 Euro) oder wahlweise auch sein Cowboyschörlchen, sprich Whiskey mit Cola (9,50 Euro), hier erst zu den Klängen von No Scrubs von TLC trinkt und wenig später dann Jein von Fettes Brot aus den Boxen tönt.

Betreiber Maximilian Prietz steht meistens selbst hinterm Tresen. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Tram besteht aus nur zwei Abteilen, da kann es schnell mal kuschelig eng werden. (Foto: Stephan Rumpf)

Neben etablierten DJs bekommen bei Prietz und Klingler übrigens auch aufstrebende Künstler eine Chance. Gerne würden die Betreiber zudem Nachwuchsbands bei sich auftreten lassen – nur das mit dem Platz ist so eine Sache. Wobei man auch sagen muss: Bislang haben sie es sogar bei weniger gutem Wetter geschafft, alle Gäste unterzubringen – denn die kommen nicht nur bei Sonnenschein. Die Tram Bar ist also mitnichten eine Schönwetterbar.

Was sie zudem nicht ist? „Wir sind gar nicht so besonders – das wollt ma' aber auch gar nicht sein“, sagt Prietz in seinem schönstem Bayerisch. Und spätestens jetzt weiß man, was den Charme der kleinen Tram Bar ausmacht: Sie gibt nicht vor, etwas zu sein, das sie nicht ist. Jeder und jede darf einsteigen für eine Fahrt durch die Nacht.

Tram Bar, Tumblinger Straße 45, Öffnungszeiten: Mittwoch 17 bis 24 Uhr, Donnerstag 17 bis 1 Uhr, Freitag 17 bis 3 Uhr, Samstag 15 bis 3 Uhr