Geschirr klappert, es riecht nach Essen, und lautes Stimmengewirr erfüllt die Räume. An den Wänden hängen Bilder, kleinere und größere Geweihe und zusammengewürfelte Lampen. Eine Gruppe junger Leute feiert an einem großen Tisch einen Geburtstag, zwischen ihnen steht ein angeschnittener Kuchen. „Ist schon traurig, war schon ein richtig toller Ort“, sagt eine Frau. Sie meint den Trachtenvogl – denn den wird es nicht mehr lange geben.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat Christian Ohlmann das Café im Glockenbachviertel betrieben. Am 30. Dezember geht diese Zeit zu Ende, freiwillig. Er empfinde es „als großen Luxus, aufhören zu können, weil ich es will und nicht, weil ich es muss“, sagt Ohlmann. Als die Verlängerung des Mietvertrags für die nächsten fünf Jahre anstand, habe er sich tagelang Gedanken gemacht und sei zu dem Schluss gekommen, dass er nicht weitermachen will. Ein Café wie der Trachtenvogl mit 30 Mitarbeitern, das täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet hat, bringt einfach sehr viel Arbeit mit sich. „Seit 23 Jahren lebe ich damit, ständig erreichbar zu sein.“

Dazu kommt, dass Ohlmann 2021 nach Franken gezogen ist, was eine Anfahrt von 160 Kilometern bedeutet. Er ist daher nur ein-, zweimal die Woche vor Ort. Wenn aber jemand ausfällt, werden es doch wieder schnell drei-, viermal. Was dazu führe, dass er nie richtig bei einer Sache sein könne. „Wenn ich hier bin, dann habe ich zu Hause irgendwie im Hinterkopf und umgekehrt.“ Er wolle sich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe gönnen und dann schauen, wie es weitergeht.

Eine junge Frau, die mit ihrer Freundin an einem Tisch in einer Nische sitzt, nickt, als Ohlmann ihr seine Gründe erklärt. Es mache sie traurig, sagt sie auf Englisch. Und ergänzt dann mit einem Lachen, dass sie jeden Tag dort sein werde, bis zum Ende. Solche Stammgäste habe es von Anfang an gegeben, erzählt Ohlmann. „Sie sind quasi mit dem Laden mitgealtert, mit erwachsen geworden.“ Und das, obwohl sich der Trachtenvogl über die Jahre ganz schön verändert hat. Anfangs gab es dort DJs, lange Nächte, Partys. 2008 kam dann das Rauchverbot und mit ihm regelmäßig etwa 100 Leute, die nicht mehr nur im, sondern auch vor dem Trachtenvogl feierten, sehr zum Missfallen der Anwohner. 2012 zog die Stadt die Reißleine, ab sofort durfte das Café nur noch bis 22 Uhr geöffnet haben.

„Das war natürlich ein harter Schlag“, sagt Ohlmann. Letztendlich habe es den Trachtenvogl aber zu dem gemacht, was er sich von Anfang an gewünscht hatte. Er führte eine eigene Küche ein und erweiterte das Sortiment. „Ich wollte einen Raum schaffen, wo man sich zu Hause fühlt, wo man sich nicht extra umziehen muss, um da hinzugehen.“ Wenn man sich im Café umsieht, scheint ihm das gelungen zu sein. An einem Tisch sitzen zwei ältere Damen und unterhalten sich lachend. Eine Frau hat ein kleines Baby auf dem Arm, andere arbeiten trotz der Lautstärke an ihrem Laptop. Zwei Monate wird das noch so gehen. 2027 soll dann eine neue Filiale der veganen Restaurantkette Kaspar Schmauser dort eröffnen.

Geschlossen wird die Tür des Trachtenvogls am vorletzten Tag des Jahres um 15 Uhr. Abends feiert das Team dann gemeinsam. Sonst sei aber nichts Besonderes geplant, denn „es wird sowieso gefeiert werden, davon ist auszugehen, da braucht man nichts groß organisieren“. Organisiert hat Ohlmann in den vergangenen 23 Jahren mit Sicherheit auch mehr als genug.