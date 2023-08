Von Caroline Drees

Die Köpfe in den Nacken gelegt, die Handys in die Luft gestreckt und knipsbereit - kurz vor elf Uhr an einem Montagvormittag, unzählige Touristinnen und Touristen belagern den Marienplatz und warten darauf, dass das Glockenspiel des Rathausturms beginnt. So auch Heidrun Bellack und Theresia Stenzel aus Hannover. München ist dieses Mal bloß ein Zwischenstopp auf ihrer Fahrradtour, sie waren schon öfter in der Stadt. Die Mischung aus Naherholungsgebieten und Großstadtflair ziehe sie immer wieder her, sagt Stenzel. Für Bellack ist es das Historische, Gebäude wie das Rathaus und: "Als Hannoveraner ist das hier eine andere Mentalität - das Bier, die Kultur, die Trachten."