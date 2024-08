In fünf von sechs Monaten hat München bei den Tourismuszahlen Rekorde verzeichnet, so lautet die Bilanz für das erste Halbjahr 2024. Die Stadt zählte insgesamt 4,1 Millionen Ankünfte und 8,7 Millionen Übernachtungen. Nach wie vor bilden Gäste aus Deutschland die Mehrheit, ihr Anteil an den Übernachtungen lag bei 59 Prozent. Die meisten ausländischen Gäste stammten aus den USA, gefolgt von Großbritannien und Österreich.