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ReisemarktMünchen zieht erneut Millionen Touristen an

München ist bei Touristen nach wie vor ein beliebtes Reiseziel, auch bei Menschen, die von weiter her kommen (Archivfoto).
München ist bei Touristen nach wie vor ein beliebtes Reiseziel, auch bei Menschen, die von weiter her kommen (Archivfoto). Foto: Alessandra Schellnegger

Trotz unsicherer Weltlage und steigender Preise verzeichnet die Stadt im ersten Halbjahr 2026 sogar einen leichten Anstieg der Besucherzahlen.

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Steigende Preise für Benzin und Kerosin, Inflation sowie die Unsicherheiten in der Welt: Die deutsche Reisebranche hat es in diesem Jahr schwer. Auf München als Reiseziel wirkt sich das aber offenbar nicht aus. Die Stadt ist bei Touristen aus dem In- und Ausland nach wie vor beliebt, wie aktuelle Zahlen des Wirtschaftsreferats zeigen. Danach verzeichneten die Beherbergungsbetriebe der Stadt im ersten Halbjahr 2026 4,3 Millionen Ankünfte (ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025) und insgesamt 8,8 Millionen Übernachtungen (plus 0,1 Prozent).

Mehr als die Hälfte der München-Touristen reiste aus anderen Teilen Deutschlands an. Mit 2,6 Millionen Ankünften (plus 3,9 Prozent) und 5,1 Millionen Übernachtungen (plus 0,6 Prozent) bilde der Inlands-Tourismus eine „zuverlässige Basis“, heißt es vom Wirtschaftsreferat. Aus dem Ausland reisten insgesamt 1,6 Millionen Menschen nach München (plus 1,8 Prozent). Ihre Übernachtungen beliefen sich auf 3,7 Millionen (minus 0,5 Prozent).

Es freue ihn sehr, dass sich der Tourismus in München „trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Nahostkonflikts“ insgesamt positiv weiterentwickelt habe, teilte dazu Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) mit. Besonders hervorzuheben sei, dass der „Fernmarktanteil an den Übernachtungen in München konstant geblieben“ sei.

So bilden die größte Gruppe der Touristen aus dem Ausland weiterhin Reisende aus den USA mit 238 000 Ankünften (plus 5,5 Prozent) und 531 000 Übernachtungen (plus 0,8 Prozent), mit Abstand gefolgt von Italien und Österreich auf Platz zwei und drei. Aber auch China und Südostasien finden sich wieder unter den Top 10 der Herkunftsorte.

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