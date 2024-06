Toto in München

„Toto“ erweisen sich in der Tollwood-Musikarena wieder einmal als unkaputtbare Könige des Adult-Rock.

Kritik von Oliver Hochkeppel, München

Früher stellten die Jungs von Toto ihr Tournee-Repertoire nach Fan-Umfragen zusammen. Bei ihrem aktuellen Auftritt auf Tollwood war das nicht nötig. Das Ergebnis wäre ohnehin seit Langem ähnlich. 15 ihrer Songs hatten es in ihrer großen Zeit in die Single-Charts geschafft, elf davon spielten sie jetzt in der Musik-Arena.