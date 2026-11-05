In einem Hotelzimmer im Münchner Bahnhofsviertel ist am Mittwochvormittag ein toter Junge aufgefunden worden. Die Polizei spricht von einem Tötungsdelikt. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen. Das tote Kind ist 13 Jahre alt. Im Hotelzimmer lag auch die schwer verletzte 37-jährige Mutter des Buben. Die beiden stammen aus der Ukraine, lebten aber zuletzt in Deutschland. Die Ermittler haben den Verdacht, dass die Frau zunächst ihr Kind getötet und dann versucht hat, sich selbst umzubringen.

Das repräsentative Eden Hotel Wolff an der Arnulfstraße ist ein traditionsreiches, vor 136 Jahren gegründetes Haus. Es hat mehr als 200 Zimmer. Die Bahnhofsnähe macht das renommierte Hotel auch zu einer beliebten Tagungsadresse.

Mutter und Sohn lebten in Rheinland-Pfalz. Bereits seit Ende September hielten sie sich in München auf. Am Mittwochvormittag meldete sich die Großmutter des 13-jährigen Jungen bei der Hotelrezeption, da sie sich Sorgen um ihre Familienangehörigen machte, und bat darum, nach dem Rechten zu sehen. Daraufhin entdeckte ein Hotelangestellter gegen 9.40 Uhr den leblosen Jungen und alarmierte die Polizei. Die Polizei berichtete, dass der Mitarbeiter von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut wurde.

Eine Stunde habe die Einsatzkraft gebraucht, um den Mitarbeiter zu stabilisieren, sagte Alexandra Winkel vom Kriseninterventionsteam. Das tote Kind und die schwer verletzte Mutter zu finden, sei für ihn eine totale Ausnahmesituation gewesen. Man habe dem Mann ein Gespräch angeboten, versucht, Sicherheit zu vermitteln und ihn darauf vorbereitet, wie er sich in den kommenden Stunden fühlen könnte.

Angehörige seien nicht zu betreuen gewesen, sagte Winkel. Die Großmutter lebt in Rheinland-Pfalz, der Vater des Jungen hält sich in der Ukraine auf.

Die Hintergründe der Tat sind weitgehend offen. Ermittler stellten etliche Gegenstände aus dem Hotelzimmer sicher und werteten die Aufnahmen von Überwachungskameras im Hotel aus. Am Mittwochnachmittag wurde der Leichnam des Jungen obduziert. Da keine eindeutige Todesursache festzustellen war, müssen weitere Detailuntersuchungen folgen.

Die Mutter wurde in eine Münchner Klinik gebracht. Ihr Zustand war zunächst kritisch, am Donnerstag war sie laut Polizei jedoch außer Lebensgefahr. Gegen sie besteht laut Polizei ein konkreter Tatverdacht. Derzeit werde geprüft, ob sie in Untersuchungshaft komme oder in der forensischen Psychiatrie untergebracht werde.

Anmerkung der Redaktion: Die SZ berichtet bewusst zurückhaltend über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Auch die Krisendienste Bayern sind rund um die Uhr kostenlos unter der Telefonnummer 0800 - 6553000 zu erreichen.

Hinweis: Der Text vom Mittwoch wurde am Donnerstag mit neuen Informationen der Polizei ergänzt und aktualisiert.