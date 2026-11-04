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In der Nähe des HauptbahnhofsTotes Kind in Münchner Hotel gefunden – Polizei vermutet Tötungsdelikt

Das Eden Hotel Wolff befindet sich direkt neben dem Münchner Hauptbahnhof.
Das Eden Hotel Wolff befindet sich direkt neben dem Münchner Hauptbahnhof.
Foto: Catherina Hess

Ein Angestellter soll die Leiche des zwölfjährigen Kindes am Vormittag entdeckt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.

Von Martin Bernstein

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In einem Hotelzimmer im Münchner Bahnhofsviertel ist am Mittwochvormittag ein totes Kind aufgefunden worden. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen. Das tote Kind soll zwölf Jahre alt sein.

Offenbar wurde das Opfer gegen 9:40 Uhr von einem Angestellten des Eden Hotel Wolff entdeckt. Die Polizei berichtete, dass der Mitarbeiter aktuell von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut werde.

Das repräsentative Eden Hotel Wolff an der Arnulfstraße ist ein traditionsreiches, vor 136 Jahren gegründetes Haus. Es hat mehr als 200 Zimmer. Die Bahnhofsnähe macht das Hotel auch zu einer beliebten Tagungsadresse.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen. Auch das Geschlecht des toten Kindes konnte ein Polizeisprecher bisher nicht nennen. Details zur Tat will die Münchner Polizei im Laufe des Nachmittags nennen.

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