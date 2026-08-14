In einer Wohnungslosenunterkunft in München ist am Donnerstag ein 55-jähriger Mann getötet worden. Rund eineinhalb Stunden nach dem Notruf nahm die Polizei am Hauptbahnhof einen Verdächtigen fest, wie sie mitteilte. Der 22-Jährige war demnach ebenfalls Bewohner der Unterkunft und teilte mit dem Getöteten ein Zimmer.

Nach einem Notruf am Donnerstag gegen 18.30 Uhr fanden Einsatzkräfte das Opfer. Der Mann lag schwer verletzt in einem Zimmer der Unterkunft in der Boschetsrieder Straße in Obersendling. Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten.

Toter in Unterkunft in München - Festnahme am Hauptbahnhof dpa

Gegen 19.50 Uhr nahm die Bundespolizei den 22 Jahre alten tatverdächtigen Deutschen fest. Mehrere Einsatzkräfte sicherten am Tatort unter anderem Spuren und befragten Anwohner in der Nachbarschaft.

Warum es zu der Gewalttat kam, war noch unklar. Auch zu einer möglichen Tatwaffe und den Verletzungen des 55-Jährigen machten die Beamten keine Angaben – die Polizei spricht nur von „massiver Gewaltanwendung“. Der Tatverdächtige ist mehrfach polizeibekannt. Die Mordkommission hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Der Festgenommene wurde am Freitagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen psychischer Auffälligkeiten einen Unterbringungsbefehl, der Verdächtige befindet sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung.