Die Polizei hat den 30 Jahre alten Mann aus Polen gefasst, der im Verdacht steht, am vergangenen Mittwoch einen 57-Jährigen im Alten Botanischen Garten getötet zu haben. Details zur Festnahme wollen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags bei einer Medienkonferenz mitteilen. Die Ermittler gehen bei dem Tötungsdelikt inzwischen von einer Körperverletzung mit Todesfolge aus. Nach Informationen der Bild-Zeitung ist der Gesuchte in Düsseldorf festgenommen worden.

Überwachungskameras hatten aufgezeichnet, wie es am vergangenen Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr in der Parkanlage hinter dem Justizpalast zu einer folgenschweren Auseinandersetzung in einer Gruppe von Männern gekommen war. Dabei soll der Tatverdächtige dem Opfer auch mehrmals gegen den Kopf getreten haben. Der 57-Jährige war wenig später schwer verletzt gefunden und ins Krankenhaus gebracht worden, wo er kurz darauf starb.

Die Münchner Polizei hatte öffentlich nach dem Tatverdächtigen gefahndet und auch ein Bild veröffentlicht. Der 30 Jahre alte Mann war bereits wegen Körperverletzungs- und Betäubungsmitteldelikten aufgefallen. Im Zuge der Fahndung waren auch drei Wohnungen in München durchsucht und zwei Männer festgenommen worden. Einer sei nur als Zeuge befragt, der andere wegen Körperverletzung angezeigt worden, teilte die Polizei in der vergangenen Woche mit.

Wie sie weiter bekanntgab, habe es „eine Vorbeziehung zwischen den beteiligten Personen“ gegeben; das Motiv der Auseinandersetzung ist noch unklar. Der Alte Botanische Garten gilt als Treffpunkt der Drogen- und Obdachlosenszene.