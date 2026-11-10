Renate K. war lustig. Obwohl sie gar nicht so viel zu lachen hatte. Wer zehn Jahre lang jede Nacht auf der Straße verbringt, erlebt mitunter Dinge, die er nie erleben wollte. Als Renate K. gesundheitlich schwer angeschlagen ist, findet sie einen Hafen. Da ist die obdachlose Frau 50 Jahre alt. Sie bekommt 2025 eigene vier Wände in den neu eröffneten „Lebensplätzen“ des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in der Westendstraße.

In dieser Einrichtung für ältere Frauen, die lange auf der Straße gelebt haben, kann sie endlich auch die eigene Tür hinter sich zusperren. Und wenn sie Lust auf Gesellschaft hat, „läuft“ Renate K. mit Hilfe der SkF-Mitarbeiterinnen im Rollstuhl kreuz und quer durchs Westend spazieren. Sie soll diese Selbstbestimmtheit sehr genossen haben, sagen ihre Betreuerinnen. Aber das Glück währte nur einige Monate. Mit 60 Jahren starb Renate K. in ihrer eigenen Wohnung.

Am Montagabend wird in der evangelischen St.-Markus-Kirche auch für sie eine Kerze angezündet. „Gegen das Vergessen“ heißt der Trauergottesdienst für verstorbene Münchner Obdach- und Wohnungslose, den die Träger von Wohnungslosenhilfe-Einrichtungen inzwischen im neunten Jahr nacheinander veranstalten. Den Toten solle mit der Feier „Achtung und Respekt gezollt werden“, sagt Michael Schlosser, Pfarrer des katholischen Pfarrverbands Mariahilf, zu Beginn der Trauerfeier auch im Namen des evangelischen Stadtdekans Bernhard Liess. Mit dabei sind viele Mitarbeitende der Einrichtungen, die die Verstorbenen oft als einzige bis zu deren Lebensende begleitet haben.

92 Kerzen sind es am Ende, die vor dem Altar nacheinander entzündet werden. Zu jeder einzelnen lesen Mitarbeitende der Häuser die Namen der Toten vor, dreimal inklusive Doktortitel. „Jedes Jahr“, sagt Ralf Horschmann, Sprecher des katholischen Männerfürsorgevereins (Kmfv), sterben rund 100 obdach- und wohnungslose Menschen in München. „Viele von ihnen verbringen ihr Lebensende ohne Familie und enge Bezugspersonen.“ Renate K. war hier eine Ausnahme.

Rund 13 500 Menschen seien derzeit in der Stadt akut wohnungslos – darunter 1600 Kinder, sagt Horschmann. Die Zahl habe sich seit 2008 vervierfacht.

Hans R. (links) im Gespräch mit Thomas Allgaier vom Haus an der Waakirchner Straße und Melanie Schuster-Drost von der Wohnungslosen-Einrichtung an der Franziskanerstraße. Foto: Florian Peljak

Hans R., 71, steht in einer der Stuhlreihen von St. Markus. Schwarzer Parka, Brille mit schmalem Silberrahmen, gepflegte Erscheinung. „Ich lebe seit zwei Jahren im Haus an der Waakirchner Straße“, sagt er nach der Trauerfeier und meint die stationäre Einrichtung des Kmfv für wohnungslose Männer. Hans R. war selbstständig, die Rente klein, eine „normale Wohnung“ habe er in dieser teuren Stadt nicht mehr gefunden. „Ich bin geschieden und von meiner Familie getrennt.“ Die Waakirchner Straße helfe ihm sehr, sie halte ihn mit ihren Angeboten „lebendig“. Er sei beim Gottesdienst „aus Respekt“, weil heute eines verstorbenen Mitbewohners gedacht werde.

Wer unter der Wittelsbacherbrücke gelebt hatte, wurde in der Nähe bestattet.

„Wir sind hier eine Gemeinschaft“, sagt der Chef der Waakirchner Straße, Thomas Allgaier, der neben Hans R. steht. Einige, die in seinem Haus sterben, würden auf dem Gräberfeld bestattet, das die Stadt 2022 eigens für verstorbene Münchner Obdachlose im Friedhof am Perlacher Forst angelegt hat. „Derzeit ist hier noch Platz für 84 Urnen und 19 Särge“, teilt ein Sprecher der Friedhofsverwaltung auf Anfrage mit. Vorher nutzte man auch oft die Möglichkeit, wohnsitzlose Menschen in einzelnen Gräbern der städtischen Friedhöfe in der Nähe ihres Stammplatzes zu begraben. Fühlte sich einer unter der Wittelsbacherbrücke zu Hause und hatte dort Kontakte und Beziehungen, versuchte man eine letzte Ruhestätte in der Nähe zu finden – um die Besuchswege zu verkürzen.

Der Tod sei in diesem Umfeld ähnlich tabuisiert wie in der übrigen Gesellschaft, sagen am Rande der Trauerfeier die beiden Leiterinnen der ökumenisch getragenen Bahnhofsmission, Bettina Spahn (katholisch) und Barbara Thoma (evangelisch). Immer wieder kämen aber auch Menschen gezielt zu ihnen, „die nicht auf der Straße sterben wollen und sehr krank sind, und bitten darum, ins Krankenhaus überwiesen zu werden“, erzählt Thoma.

Im Kmfv-Haus an der Franziskanerstraße von Melanie Schuster-Drost, wo kranke Wohnungslose langfristige pflegerische Unterstützung finden, sei dagegen die Nachfrage nach anonymer Bestattung anhaltend groß: „Da spiegelt sich manchmal auch Wut aufs Leben wider, nach dem Motto: Die Angehörigen müssen gar nicht wissen, wo ich bin.“

In St. Markus an der Gabelsbergerstraße wird der Gottesdienst „Gegen das Vergessen“ gefeiert. Foto: Florian Peljak

Zu den Namen der Toten wird am Montagabend deren Alter vorgelesen. Der Jüngste war im letzten Jahr 32. Oft seien diese Menschen vorzeitig gealtert, sagt der Sprecher des katholischen Männerfürsorgevereins. „In diesem Jahr machte nicht nur die Kälte im Winter, sondern auch die extreme Hitze vielen Menschen auf der Straße schwer zu schaffen.“

Hans R. hat sich schon entschieden, wenn es mal soweit ist: „Mein Körper geht in die Anatomie und dann aufs Gräberfeld der Anatomie. Weder Familie noch andere Menschen werden dann mit mir belastet.“