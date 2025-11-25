Die tote Frau aus dem Forstenrieder Park ist identifiziert. Laut Polizei handelt es sich um eine 34-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München .

Die Leiche der Frau war am Donnerstag im Süden Münchens von einem Spaziergänger gefunden worden. Die Polizei sprach früh von einem Gewaltdelikt, zog diese Information jedoch später zurück. Klar sei „aufgrund der Auffindesituation“, dass die Frau nicht dort gestorben sei, wo sie gefunden wurde. Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache bringen, das Ergebnis liegt jedoch noch nicht vor.

Am Freitag durchsuchten mehr als 200 Polizisten das Waldstück, um eventuelle Beweismittel zu sichern. Dabei wurde laut einem Polizeisprecher auch etwas gefunden, das zur jetzigen Identifizierung führte. Worum es sich dabei handelt, wurde nicht bekanntgegeben. Zudem hat die Polizei ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Es wurde bis Dienstag im Internet 3,5 Millionen Mal aufgerufen, rund 180 Hinweise gingen ein.

Nun sollen die Ermittlungen vorangetrieben werden: Zum einen wird die Wohnung der Frau untersucht, ob sie ein möglicher Tatort ist. Außerdem sollen Kommunikationsgeräte analysiert werden. Weitere Details will die Polizei am Mittwoch bekanntgeben.