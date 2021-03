Von Thomas Becker

Wenn Tommi Piper mit dem Hund geht, hat er die lange Leine dabei. Alles andere wäre bei einem Freigeist wie ihm auch schwer vorstellbar. Romeo, so heißt der Vierbeiner, weil er laut Herrchen "so schön ist", ist kein gewöhnlicher Hund, sondern ein Podenco, ein ägyptischer Pharaonenhund. "Sieht aus wie der Gott Anubis: große Ohren, lange Schnauze, honigfarben, ganz schlankes Teil", beschreibt Piper, "gibt's vor allem auf den Balearen. Der hier ist von 'ner Todesstation in Teneriffa." Romeo hat überlebt, trabt nun durch den Oberschleißheimer Berglwald und hat keinen Schimmer, welche Stimme da ständig zu ihm spricht: eine der bekanntesten der deutschen Fernsehlandschaft.