Die Erfolgsformel? Wer sucht die nicht? Tom Junkersdorf, ein Journalist, hat sie gefunden. Sie ist 500 Seiten lang, wiegt geschätzt zwei Kilo und passt gerade so zwischen zwei Buchdeckel. „Der Code zum Erfolg – Die Erfolgsgeheimnisse von 115 Top-Entscheidern“ heißt das Werk des ehemaligen Chefredakteurs von Bravo, GQ und Fit for fun, der sich mit „TOMmorrow“ vor sechs Jahren ins Heer der Podcaster eingereiht hat. Und das kam so: „Mit einem Satz von Arnold Schwarzenegger fing alles an“, schreibt er im Vorwort, „es war bei ihm in Brentwood, Los Angeles. (…) Wir waren den ganzen Tag auf der Ranch, trugen Cowboyhüte, lachten und redeten und redeten.“

Hach, genau so muss sie doch aussehen, die große, weite Welt des People-Journalismus: Arnie, Cowboyhut, und Kaliforniens Sonne lacht dazu. Jedenfalls meinte Schwarzenegger zu Junkersdorf: „Mach doch mal nen Podcast. Daraus macht hier jeder ein 100-Million-Dollar-Business.“ Bevor Zweifel ankommen, schiebt er noch seine Lebensweisheit hinterher: „Always shoot for the stars, don’t shoot for anything small or medium.“ Oder wie wir in good old Germany sagen: klotzen, nicht kleckern. Tja, wer nach solchen Ratschlägen nicht sofort ein Mikro kauft und lospodcastet, hat halt den Schuss nicht gehört.

Junkersdorf hat die Ohren gespitzt, ob hundert Millionen dabei rausspringen? Wer weiß. Jedenfalls brachte ihn der Terminator auf die Idee mit dem Buch. 115 Top-Entscheider hat man als People-Journalist ja schnell beisammen, und schon liegt der Wälzer auf dem Tisch, mit Erfolgsformeltipps von Highperformern wie Ex-Fußballer Toni Kroos, Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl oder Grafikdesigner Mirko Borsche. Fehlt noch ein bisschen Verkaufe, dann läuft die Sache. Also lädt Junkersdorf in die Cupra-City-Garage am Odeonsplatz, lässt den Winzer Jochen Dreissigacker Riesling mitbringen und holt noch ein paar Buddies dazu: Ex-Rennfahrer Daniel Abt, Moderator Alexander Mazza, Ex-Rolls Royce-CEO Torsten Müller-Ötvös, Mytheresa-CEO Michael Kliger. Ach ja, ein Star-Gast wäre nicht schlecht.

Ein Münchner vielleicht? Philipp Plein? Schließlich ist der gerade nicht in seinem New Yorker Townhouse, auch nicht auf dem Anwesen in Cannes, sondern ums Eck, in Lugano – das angeblich 200 Millionen Dollar teure Château Falcon View in Bel Air auf dem 3,6 Hektar-Grundstück, das einst Howard Hughes gehörte, ist ja noch nicht fertig. Und tatsächlich steht der Luxusmodedesigner dann am Montagabend beinahe pünktlich vor der Tür: dunkler Rollkragen, Lederjacke, weiße Sneaker – dezent, aber bestimmt eher auf der hochpreisigen Seite. Über Preise wird dann gleich noch zu reden sein.

Auch Filmproduzent Günter Rohrbach („Das Boot“) war unter den Gästen (sitzend im Vordergrund). (Foto: Stephan Rumpf)

Denn wenn Junkersdorf schon so einen Hochkaräter aus der Welt des Luxury Lifestyles da hat, macht er auch gleich einen weiteren Podcast daraus, diesmal einen Video-Live-Podcast, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Kurzer Blick noch auf das Outfit des Publikums: bunte Einstecktücher, lange Mäntel, Rollkragen, Rotkariertes, Wollmützen, sogar die ein oder andere Krawatte. Günter Rohrbach, Bogenhausener Nachbar von Junkersdorf, trägt klassisch Sakko – mit 97 muss man die Mode nicht mehr neu erfinden. Das ist schließlich auch der Job des Star-Gasts.

Plein, der in drei Wochen 48 wird und am Nachmittag noch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter einen Besuch abgestattet hatte, ist so etwas wie der wonder boy der internationalen Fashion-Szene. Aufgewachsen in Nymphenburg und Schwabing, zieht die Familie nach Nürnberg, als er zehn ist. Danach: abgebrochenes Jurastudium, erste Versuche als Möbeldesigner, dann Taschen und Accessoires aus Leder, später Vintage-Militärjacken mit Swarovski-Totenköpfen, eine Heavy-Metal-Kollektion, die Philipp-Plein-Barbie, vier Jahre Ausstatter des Fußballteams AS Rom, Uhren-Kollektion, seit einer Weile auch Hotel-, Restaurant- und Bar-Besitzer – mit vielfältig ist sein Portfolio nur ungenügend beschrieben. Vor drei Jahren schätzte Forbes sein Nettovermögen mal auf 800 Millionen Euro – wenn einer erzählen kann, wie es so läuft im Business, dann der, oder?

Nach einer Dreiviertelstunde Talk mit Junkersdorf ist klar: Als Analyst der Mode-Welt ist Plein eine beeindruckende Maschine, seziert luzid die Entwicklung und das Potenzial jeder beliebigen Marke – so kommt es dem Laien zumindest vor. Schwerer tut er sich verständlicherweise damit, die Formel seines Erfolgs zu formulieren. Er spricht von Disziplin und Schranken überwinden, warnt vor der Angst vor Misserfolg, sagt Sachen wie „Glück ist für Verlierer“ oder „Träume sind das Lebenselixier“. Am nächsten kommt er der Erfolgsformel wohl mit diesen Sätzen: „Alles, was dich bindet, macht dich langsam. Wenn du nichts zu verlieren hast, bist du der gefährlichste Geschäftspartner im Raum.“