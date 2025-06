Die 24-jährige Paula Hartmann ist Berlinerin, Hertha-Fan und Gen-Z-Poetin. Bei ihrem Konzert auf dem Tollwood verzichtet sie auf das anderswo übliche „Ich will alle Hände sehen“-Geplärre und sorgt so für eine ganz besondere Atmosphäre.

Von Linus Freymark

Sie war schon ein paarmal in München, im Zenith zum Beispiel, oder beim Superbloom. Aber diesmal, am Freitagabend auf dem Tollwood, gefällt es Paula Hartmann besonders gut. „Das war mein aller-, allerschönstes Konzert in München“, ruft sie zum Abschied und es klingt erstaunlich uneinstudiert. „Dankeschön!“ Die Antwort: ekstatisches Gekreische.