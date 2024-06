Wegen eines medizinischen Vorfalls ist der Auftritt von Lena Meyer-Landrut auf dem Münchner Tollwood -Festival am Samstagabend kurzfristig abgesagt worden. Als Begründung teilte die Sängerin am Sonntag mit: „Mir ging es tagsüber schon nicht gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor dem Showstart sogar übergeben und bin dann in die Klinik gebracht worden.“

Wie ein Konzertbesucher berichtete, warteten die Zuschauer auf den Auftritt der Musikerin und ihrer Band, als eine Durchsage darüber informierte, dass es etwas länger dauern werde, weil jemand zusammengebrochen sei. Einige Zeit später habe dann eine Frau die Bühne betreten und – ohne Angabe von Gründen – mitgeteilt, dass das Konzert ausfallen müsse.

Das Tollwood-Festival schrieb auf seiner Homepage: „Leider musste der Auftritt von Lena kurzfristig, aus plötzlichen gesundheitlichen Gründen abgesagt, werden.“

Besucher stellten auf Instagram Fragen nach einer etwaigen Erstattung der Eintrittspreise und kritisierten die Kommunikation. Das Tollwood teilte dazu am Sonntag mit: „Als Veranstalter haben wir das Publikum so früh wie möglich informiert.“ Lena Meyer-Landrut ließ verlauten: „Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange gewartet habt und enttäuscht wieder fahren musstet. Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt. Die Organisatoren des Tollwood Festivals kommen in den nächsten Tagen auch nochmal auf Euch zu!“

Das Tollwood ist ein Kulturfestival, das seit dem 21. Juni im südlichen Teil des Olympiaparks stattfindet. In mehreren Veranstaltungsbereichen werden Konzerte und Theatervorführungen präsentiert sowie Aktionen zum Umweltschutz.

Der Auftritt von Lena Meyer-Landrut war für Samstagabend in der Musik-Arena angesetzt gewesen. Die Sängerin hätte als Hauptact des Abends nach Tom Twers – der um 18 Uhr als Opener vorgesehen war – und Leony auftreten sollen.

Lena Meyer-Landrut ist seit dem Gewinn des Eurovision Song Contest im Jahr 2010 mit dem Lied „Satellite“ bundesweit bekannt. Bei dem Auftritt damals war sie 19 Jahre alt. In den folgenden neun Jahren veröffentlichte sie vier Alben. Ihr aktuelles Album heißt „Loyal to myself“, es ist ihr erstes seit 2019. Seit 1. Juni befindet sich die inzwischen 33-Jährige auf Tour, um es zu bewerben. München wäre die achte Station gewesen nach Leipzig, Berlin, Hamburg, Bielefeld, Köln, Dresden und Künzelsau.

Für den geplanten Auftritt auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu am Sonntagabend kündigte die Künstlerin an, sie „tue alles dafür, die Show heute Abend für Euch spielen zu können“. Bis Ende Juli sind danach noch weitere sieben Auftritte avisiert.