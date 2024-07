Von Jonas Strehl, Anna Tratter, Christina Weiß, Nina Wieking

Bunte Lampions, Naturseifen, Hanfrucksäcke, Bio-Essen, viel Musik – das ist die Welt des Tollwood, das derzeit im Olympiapark läuft. Dazwischen finden sich Stände, an denen Dinge angeboten werden, die auf spezielle Weise das Leben leichter machen sollen. Mineralien in unterschiedlichen Formen und Farben, Amethyst, Sardonyx oder Falkenauge, als Schmuck an dünnen Bändchen oder als Deko. Auf handgeschriebenen Kärtchen ist die angebliche Wirkung der Steine skizziert: Amethyst helfe gegen Durchfall sowie bei Schmerzen, Prellungen und Schwellungen. Sardonyx sei gut bei Ohrenbeschwerden. Auch das braun-blau schimmernde Falkenauge lindere Schmerzen. Zum Umhängen gibt es die Steine teilweise für weniger als 20 Euro.