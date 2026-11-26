Mit dem Auftritt der Akrobatikgruppe „Gravity & Other Myths“ hat das Winter-Tollwood eröffnet. Wie war die Premiere und was ist jetzt schon zu sehen?

Die Schwerkraft gibt es gar nicht? Das würde Isaac Newton sicher anders sehen. Doch wenn man den fünf Männern und drei Frauen zuschaut, die am Mittwochabend das Grand Chapiteau beim Tollwood-Opening in ihren Bann ziehen, könnte man sich nur zu leicht vom Gegenteil überzeugen lassen. Die australische Akrobatikkompanie „Gravity & Other Myths“ zeigt mit ihrer Show „Ten Thousand Hours“, dass die Schwerkraft ihr nichts anhaben kann.