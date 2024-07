Wer dringend muss, hat im U-Bahnhof Lehel nichts zu lächeln. Die dortige Toilettenanlage stammt noch aus der Zeit der Eröffnung am 27. Oktober 1988. Und man sieht ihr nicht nur an, dass sie in die Jahre gekommen ist, man riecht es auch.

Rein olfaktorisch ist der Abort ein Unort in einer sonst recht feinen Gegend. In der Herrentoilette gibt es anstelle von Pissoirs eine Rinne in abschreckendem Zustand. Das Sitzklo ist kaum einladender. Hier muss das Bedürfnis schon groß sein, um diese dafür gemachte Anstalt zu nutzen. Die weißen Fugen zwischen den hellgelben Wandfliesen sind teilweise arg versifft, am Boden liegt benutztes Klopapier.

Aber immerhin gibt es im Lehel noch eine Toilette. An sechs Orten sind die Klos derzeit wegen Sanierung gesperrt.

Doch die Stadtwerke München (SWM), die für die Bedürfnisanstalten in den U-Bahn-Stationen zuständig sind, haben nun einen Überblick über bereits sanierte Anlagen veröffentlicht sowie einen Zeitplan, wann die nächsten folgen sollen. Insgesamt wollen die SWM 59 öffentliche Toilettenanlagen sanieren. Davon wurden bereits 31 saniert und befinden sich schon länger in Betrieb. Sechs bisher geschlossene Anlagen (Neuperlach Süd, Klinikum Großhadern, Messestadt Ost, Hasenbergl, Milbertshofen, Feldmoching) wurden am vergangenen Mittwoch wiedereröffnet, die siebte (Westfriedhof) folgt an diesem Dienstag.

Sechs Anlagen sind derzeit noch geschlossen, bis Ende September sollen aber die Toiletten in Trudering und am Odeonsplatz eröffnet werden, teilen die SWM mit. Die verbleibenden vier Anlagen (Studentenstadt, Josephsplatz, Kolumbusplatz, Karl-Preis-Platz) werden voraussichtlich bis Ende 2024 wiedereröffnet. Weitere 15 Anlagen sind derzeit noch im unsanierten Zustand geöffnet.

Für die langen Sanierungszeiten der Toilettenanlagen gebe es unterschiedliche Gründe. Bei sieben Anlagen waren nach der elektrotechnischen Abnahme durch die Genehmigungsbehörden noch Ausbesserungsmaßnahmen erforderlich. Weitere Gründe für die lange Sanierungszeit waren Änderungen beim Genehmigungslauf, technische Probleme sowie lange Lieferzeiten. Künftig sollen Sanierungen aber schneller ablaufen, etwa durch frühzeitige Vorratshaltung von Material und Genehmigungsprozesse, wie die Stadtwerke angeben.

In den neuen Toiletten müssen die Kunden dann aber auch zahlen, nur die Behinderten-Toiletten sind kostenfrei. 60 Cent kostet ein Toilettengang aktuell, bezahlt werden kann in bar, mit Karte oder mit dem Handy.

Dass die kostenpflichtige Nutzung auch der Hygiene zugutekommt, sieht man zum Beispiel in der Station Fraunhoferstraße, früher ebenfalls ein abschreckendes Beispiel. Hier ist alles tadellos sauber. Die Gebühr verhindert offenbar Vandalismus. Nur ist das Kartenlesegerät beim Toilettengang am Freitagnachmittag defekt. Ohne Bares geht nichts.

OB Reiter hatte eine Toilettenoffensive gestartet

Öffentliche Toiletten sind in München seit Jahren ein drängendes Thema. Viele mussten in der Vergangenheit wegen ihres desolaten Zustands geschlossen werden. Die Aktion „Nette Toilette“, bei denen Gastwirte ihre Anlagen für alle öffnen sollten, scheiterte an mangelndem Interesse der Gastronomie. 2019 schließlich startete die Stadt eine Toilettenoffensive, nicht zuletzt auf Druck von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Ihm hatte das Thema aufgrund viele Beschwerden nachgerade gestunken.

Das Ziel: Das Baureferat soll an 29 Standorten neue Toiletten errichten. Inzwischen hat es nach eigenen Angaben 16 „hochfunktionale“ kostenfreie Toilettenanlagen auf öffentlichen Flächen gebaut. Auch für das laufende Jahr ist der Bau von vier weiteren Anlagen geplant. Die restlichen sollen bis voraussichtlich Anfang 2026 errichtet und in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus werde bei der Neuplanung von Grünanlagen standardmäßig der Bedarf für Toilettenanlagen geprüft.

Die neuen städtischen Anlagen sind allesamt behindertengerecht und aufwendig ausgestattet, unter anderem mit aufklappbaren Wickeltischen, unterfahrbaren Waschbecken, Seifenspendern, Handtrocknern und Ablagen, einer Notrufeinrichtung und außen liegenden Trinkwasserspendern. Die Kabinen reinigen sich nach jedem Toilettengang automatisch.

Im „WC-Finder“, einem Online-Suchportal der Stadt, sind mehr als 150 öffentliche Toilettenstandorte verzeichnet. Auf einer Karte ist zu sehen, ob es sich um eine Unisex-Toilette handelt, eine für Männer oder Frauen und ob sie barrierefrei ist. Die geschlossenen Standorte werden auf der Karte rot angezeigt. Für die meisten Toiletten im öffentlichen Raum ist das Baureferat zuständig. Die Klos auf Friedhöfen fallen in den Bereich des Gesundheitsreferats, manche betreibt das Unternehmen Hering Sanikonzept. Dazu kommen laut einer Vorlage des Kommunalreferats von Mitte Juni dieses Jahres noch 118 von den SWM betriebene Standorte.

Zu den noch unsanierten und dennoch offenen Standorten wie dem Lehel haben die SWM zwar noch keinen Zeitplan. Empfindliche Nasen dürfen dennoch vage hoffen, dass sich in absehbarer Zeit etwas verbessert. Laut SWM sollen diese ebenfalls „schrittweise saniert“ werden.