Eine 50-Jährige hat einen 60-Jährigen in Berg am Laim mit einem Messer attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag gegen 18 Uhr in der Unterkunft des Mannes zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten, die laut Polizei eine „On-off-Beziehung“ führen. Dabei griff die Frau plötzlich nach einem herumliegenden Küchenmesser und verletzte den Mann unter anderem im Bauchbereich.