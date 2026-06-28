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Berg am LaimBeziehungsstreit: Frau attackiert Mann mit Messer

Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest.
Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest. Peter Kneffel/dpa

Mit einem Küchenmesser hat eine Frau in einer Unterkunft einen 60-jährigen Mann verletzt. Er konnte noch selbst den Notruf wählen.

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Eine 50-Jährige hat einen 60-Jährigen in Berg am Laim mit einem Messer attackiert und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstag gegen 18 Uhr in der Unterkunft des Mannes zu einem Streit zwischen den beiden Beteiligten, die laut Polizei eine „On-off-Beziehung“ führen. Dabei griff die Frau plötzlich nach einem herumliegenden Küchenmesser und verletzte den Mann unter anderem im Bauchbereich.

Der Mann konnte selbst den Notruf wählen und wurde von Rettungskräften versorgt. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die 50-Jährige wurde am Tatort festgenommen. Gegen sie wird nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, am Sonntag wurde sie zudem dem Haftrichter vorgeführt.

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