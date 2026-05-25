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KolumbusplatzMann stirbt nach Sturz in U-Bahn-Gleisbett

Immer wieder eriegnen sich in München Unfälle am U-Bahn-Gleisen. (Archivbild)
Immer wieder eriegnen sich in München Unfälle am U-Bahn-Gleisen. (Archivbild) Sven Hoppe

Ein Mann ist am Kolumbusplatz in die Gleise der U-Bahn gestürzt. Obwohl Passanten ihn noch vor einem einfahrenden Zug retten konnten, erlag der Mann nun seinen Verletzungen.

Ein 49 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz ins Gleisbett am U-Bahnhof Kolumbusplatz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann am Mittwoch, 20. Mai, offenbar ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Passanten retteten ihn noch vor der Einfahrt eines Zuges aus dem Gleisbereich. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er am Samstag an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas starb. Nach Angaben der Polizei hatte der Münchner zuvor offenbar Alkohol getrunken. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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