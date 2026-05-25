Ein 49 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz ins Gleisbett am U-Bahnhof Kolumbusplatz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann am Mittwoch, 20. Mai, offenbar ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Passanten retteten ihn noch vor der Einfahrt eines Zuges aus dem Gleisbereich. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er am Samstag an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas starb. Nach Angaben der Polizei hatte der Münchner zuvor offenbar Alkohol getrunken. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.