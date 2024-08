Lochhausen-Langwied:Porsche überschlägt sich – 57-Jähriger tot

Ein 57-Jähriger hat sich mit einem Cabrio in München überschlagen und ist gestorben – sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Der Porsche sei aus bislang unklaren Gründen am Samstag von der Eschenrieder Straße in Lochhausen-Langwied abgekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Daraufhin habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben.