Knapp zweieinhalb Wochen nach einem schweren Autounfall an der Münchner Straßenbahn-Haltestelle Donnersbergerbrücke ist eine weitere Verletzte gestorben. Eine 79 Jahre alte Frau sei am Freitag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Zuvor – etwa eine Woche nach dem Unfall – war bereits eine 22-Jährige gestorben.