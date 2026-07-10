Schon bei der Beerdigung ploppen erste Fragezeichen auf. Von A bis Z haben Christian Reichart und seine Frau Susi die Beisetzung ihres gemeinsamen Freundes organisiert und sich dabei ganz neue Fragen gestellt: Laden wir die Trauergäste danach noch ein, oder nicht? Kostet ja alles Geld. Gibt es da Regeln? Was zu der großen, alles überwölbenden Frage führt: Wie geht man mit einem anvertrauten Erbe um? Soll schließlich einem guten Zweck dienen: den SOS-Kinderdörfern und einer alleinerziehenden Mutter. Christian Reichart sagt: „Im Testament steht explizit, dass es unsere Aufgabe ist, so viel wie möglich aus dem Nachlass dafür rauszuholen – und das versucht man natürlich dann auch.“ Klingt banal, ist aber komplex. Selbst wenn man wie die drei Freunde vorbildlich für den Fall der Fälle vorgesorgt hat.