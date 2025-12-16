Zum Hauptinhalt springen

InnenstadtVase auf Kopf zertrümmert – Familienstreit in Geschäft eskaliert

Im Kaufhaus fliegen Pfannen und Kissen: Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (Symbolbild).
Im Kaufhaus fliegen Pfannen und Kissen: Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (Symbolbild). (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Mehrere Personen geraten aus unbekanntem Grund aneinander. Andere Kunden fühlen sich offenbar so bedroht, dass sie fluchtartig den Laden in der Fußgängerzone verlassen.

Weihnachtseinkäufe können ganz schön an den Nerven zehren – und manchmal sogar zu handfesten Auseinandersetzungen führen. Das hat eine Familie im TK-Maxx-Geschäft in der Fußgängerzone vorgeführt.

Sechs bis sieben Personen waren am frühen Montagabend gemeinsam in dem Discountladen, so die Polizei. Aus einem unbekannten Grund gerieten sie miteinander in Streit – und das ausgerechnet in der Haushaltsabteilung, voller Gegenstände, die sich bestens als Wurfobjekte eignen. So flogen bald Kissen, Bratpfannen und anderes durch die Luft.

Einer 29-jährigen Mit-Streiterin genügte das aber nicht. Sie nahm eine Vase und zertrümmerte sie auf dem Kopf einer anderen Frau. In welchem Verwandtschaftsverhältnis diese, eine 41-Jährige, zur Angreiferin steht, ist noch ungeklärt.

Die Frau erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 29-Jährige und weitere Personen flüchteten zu Fuß. Ihre Identität ist aber mittlerweile bekannt, gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Andere Kunden fühlten sich durch die Auseinandersetzung wohl bedroht: Kameras zeigen, dass etwa 30 Personen fluchtartig das Haus verließen.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Künstliche Intelligenz
:Und das soll München sein?

Wir haben KI-Modelle gebeten, Impressionen von der Stadt zu erstellen. Manche sind nah an der Wirklichkeit, viele fehlerhaft, einige urkomisch. Die Ergebnisse zeigen, wie KI arbeitet und was sie so gefährlich macht.

SZ PlusVon Max Fluder, Lina Moreno und Lisa Sonnabend

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite