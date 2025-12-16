Weihnachtseinkäufe können ganz schön an den Nerven zehren – und manchmal sogar zu handfesten Auseinandersetzungen führen. Das hat eine Familie im TK-Maxx-Geschäft in der Fußgängerzone vorgeführt.

Sechs bis sieben Personen waren am frühen Montagabend gemeinsam in dem Discountladen, so die Polizei. Aus einem unbekannten Grund gerieten sie miteinander in Streit – und das ausgerechnet in der Haushaltsabteilung, voller Gegenstände, die sich bestens als Wurfobjekte eignen. So flogen bald Kissen, Bratpfannen und anderes durch die Luft.

Einer 29-jährigen Mit-Streiterin genügte das aber nicht. Sie nahm eine Vase und zertrümmerte sie auf dem Kopf einer anderen Frau. In welchem Verwandtschaftsverhältnis diese, eine 41-Jährige, zur Angreiferin steht, ist noch ungeklärt.

Die Frau erlitt durch den Angriff eine Platzwunde am Kopf und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 29-Jährige und weitere Personen flüchteten zu Fuß. Ihre Identität ist aber mittlerweile bekannt, gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Andere Kunden fühlten sich durch die Auseinandersetzung wohl bedroht: Kameras zeigen, dass etwa 30 Personen fluchtartig das Haus verließen.