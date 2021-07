Münchner Bergsteiger will Ehefrau retten und stürzt in den Tod

Die Frau war vor seinen Augen am Steilhang weggerutscht, konnte sich aber noch an einem Grasbüschel festhalten. Als ihr Mann zu Hilfe eilte, verlor er selbst den Halt.

Das Münchner Ehepaar war am Dienstag im österreichischen Defereggental bei gutem Wetter kurz vor elf Uhr aufgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Es wollte in den Tiroler Bergen von der Patscherhütte (1685 Meter) in Richtung Oberhausalm (1768 Meter) wandern.

Doch die 78-jährige Frau rutschte nach kurzer Wegzeit am felsigen Steilhang aus. Sie konnte sich noch an einem Grasbüschel festhalten und so einen Absturz verhindern. Als ihr 79-jähriger Mann zu Hilfe eilte, verlor er ebenfalls den Halt und stürzte mindestens 30 Meter ab. Die Frau konnte vorsichtig den Hang hinabrutschen, um zu ihrem verunglückten Mann zu gelangen.

Der Senner einer nahen Alm hörte ihre Hilfeschreie und informierte von einer bewirtschafteten Hütte aus die Rettungskräfte. Als ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber eintraf, war der Mann jedoch schon tot.