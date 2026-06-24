Der Andrang beim Echinger Blasmusikfestival ist groß: Insgesamt 70 Bands auf fünf Bühnen werden bei der diesjährigen Brass Wiesn spielen. Brass Wiesn

Nach einem beruflich vollen Wochenende plane ich heute bereits das Programm für die Brass Wiesn 2027. Zunächst freue ich mich aber auf das diesjährige Festival vom 30. Juli bis 2. August in Eching, bei dem ich die Tanzlmusi- und Oberkrainergruppen in der Kartoffel und Rüscherl Alm anmoderiere. Insgesamt spielen auf der Brass Wiesn über 70 Bands auf fünf Bühnen: hochkarätige Brass-Bands, traditionelle Blaskapellen und viele coole Crossover-Acts aus Pop, Indie und Electro. Das unverwechselbare Flair und die Liebe zum Detail macht die Brass Wiesn zu etwas ganz Besonderem (www.brasswiesn.de). Zum Abschalten geht es heute nach getaner Arbeit in Zinner’s Weinhäusl am Wiener Platz auf einen Teller mit sehr authentischen Schlutzkrapfen und einem guten Glaserl Wein.

Dienstag: Neu-Münchner im Alten Simpl

Vielleicht ergibt sich im „Alten Simpl“ in der Maxvorstadt eine spontane Session mit anderen Musikerinnen und Musikern. Stephan Rumpf

Ich bin Neu-Münchner und erkunde die Stadt gern musikalisch. Am liebsten in Wirtshäusern, in denen man spontan mit Freunden und Instrumenten ohne Gage, aber für Speis und Trank musizieren kann. In Bayern gibt es rund 400 davon, allein in München und im Umland tragen mehr als 18 das Prädikat „Musikantenfreundliches Wirtshaus“. Eine Übersicht findet man hier: www.musikantenfreundlicheswirtshaus.de. Eines, das ich besonders gern mag, ist die „Landlust“ in Vaterstetten. Heute Abend bleibe ich aber in der Stadt und schaue im Alten Simpl in der Maxvorstadt vorbei. Vielleicht ergibt sich ja eine spontane Session mit anderen Musikerinnen und Musikern.

Mittwoch: Bayern zum Nachlesen

Die Kabarettisten Franziska Wanninger und Martin Frank haben nicht nur beide den Sigi Sommer Taler erhalten, sondern auch gemeinsam das Buch „Der famose Freistaat“ geschrieben. Florian Peljak

Seit Februar moderiere ich mittwochs ab 21.05 Uhr im Wechsel die Sendung „HeimatBrass & Co.“ auf der Digitalwelle BR Heimat. Wir spielen junge Tanzlmusi, Oberkrainer und Brass, stellen Neuheiten der Szene vor, berichten über Festivals und interviewen Künstler und Musikgruppen live im Studio. Heute steht eine Spezialausgabe mit meiner Kollegin Birgit Tomys und dem „Wir in Bayern“-Wirtshaus-Tester Andi Christl an. Es wird musikalisch bunt, informativ und bestimmt auch lustig. Viel Humor bietet auch das Buch „Der famose Freistaat – Bayern für Anfänger und Fortgeschrittene“ von Franziska Wanninger und Martin Frank, das ich momentan lese. Darin beschäftigen sich die beiden sehr informativ und witzig mit Bayern, seiner Geschichte und den Besonderheiten der verschiedenen Regionen und Bezirke.

Donnerstag: Alte Rittersleut' auf Burg Grünwald

Szene aus dem Theaterstück „Ritter Unkenstein“ aus dem Jahr 1939, aus dem Nachlass Karl Valentins. Theaterwissenschaftliche Sammlung, Universität zu Köln

Heute radeln wir am Isar-Hochufer-Weg nach Süden zur idyllischen Burg Grünwald. Sie war für den Münchner Volkssänger Karl Valentin Rückzugsort und Inspiration für sein weit über Bayern hinaus bekanntes Spottlied „Ja, so warn’s, die alten Rittersleut‘“. Die gleichnamige Ausstellung läuft dort noch bis zum 15. November. Für mich als Valentin-Fan ist das ein schönes Zuckerl vor der Wiedereröffnung des Valentin-Karlstadt-Musäums im Isartor am 10. Juli. Wer noch mehr Hintergrundwissen und Lieder von Münchner Volkssängern sucht, wird im Liederbuch „So lang der alte Peter am Petersbergl steht“ von den Herausgebern Wolfgang A. Mayer und Eva Becher fündig. Ein umfassendes, spannendes Nachschlagewerk der Münchner Volkslied- und Musikkultur samt einer CD mit zahlreichen Liedern: Trink- und Bocklieder, Schäfflertänze bis hin zu Gstanzl'n und den populären Songs der Volkssänger und Liedermacher.

Freitag: Hoagartn mit Familie Servi

Stehen seit knapp drei Jahrzehnten mit Volksmusik gemeinsam auf der Bühne: Die Echinger Familie Gertraud und Klaus Servi mit ihren Söhnen Johannes und Leonhard. Familienmusik Servi

Mich zieht es heute auch beruflich nach Ort im Innkreis zum Woodstock der Blasmusik, bei dem ich viele Kolleginnen und Kollegen treffen werde. Wer nicht so weit fahren will, für den ist die Brass Wiesn in Eching vom 30. Juli bis 2. August eine wunderbare und vor allem intimere Alternative. Ebenfalls in Eching findet heute Abend (19 Uhr) im Innenhof des Pfarrzentrums St. Andreas ein Hoagartn mit der Familienmusik Servi statt. Gertraud, Klaus sowie ihre Söhne Johannes und Leonhard sind mit ihrer feinen Art des Musizierens aus der Münchner Volksmusikszene nicht wegzudenken und schauen musikalisch gerne über den Tellerrand. Davor lohnt sich noch ein Sprung in den Echinger See.

Samstag: Wein im Freisinger Ex-Knast

Ein Spaziergang durch die historische Altstadt von Freising lohnt immer - insbesondere, wenn man sie mit einem Besuch in der Weinstube im „Alten Gefängnis“ verbindet. Johannes Simon

Seit 2018 bin ich festes Mitglied der BR Brettl-Spitzen. Ende Juli zeichnen wir wieder neue Folgen für das BR Fernsehen auf. Wir sind mit den „Brettl-Spitzen“ aber auch live unterwegs. Heute Abend stehe ich mit der Couplet-AG, Marion Schieder und De Gschubstn im Festzelt in Sünzhausen bei Freising auf der Bühne. Das Programm ist bunt: Kabarett, würzige Satire und stimmungsvolle Wirtshauslieder zum Mitsingen in der unverfälschten Tradition der Volkssänger. Auf dem Weg dorthin lohnt sich ein Spaziergang durch die schöne, historische Altstadt in Freising. Ich mach‘ gern‘ Rast in der Weinstube im Alten Gefängnis, bei schönem Wetter im lauschigen Innenhof, sonst im urigen Restaurant. Ob süß oder salzig – die Speisekarte hat mich noch nie enttäuscht.

Sonntag: Auf Meister Eders Spuren

Pumuckl-Dreh: Wenn Gustl Bayerhammer als Meister Eder seine Stammtischbrüder traf, ging er in das Wirtshaus in der Preysingstraße 69, dem heutigen Preysinggarten. Stephan Rumpf

Wer alte bayerische Volksschauspieler liebt, kommt an der Serie „Meister Eder und sein Pumuckl“ nicht vorbei. Die berühmte Werkstatt in der Widenmayerstraße 2 wurde leider in den 80ern abgerissen, aber der Blick in den Innenhof und die heutigen Pumuckl-Ampeln erinnern an das einstige Zuhause von Meister Eder und seinem Pumuckl. In der Preysingstraße 69 steht beispielsweise das Wirtshaus von Meister Eders Stammtischbrüdern (genutzt für Außenaufnahmen), der heutige Preysinggarten mit seinem lauschigen Biergarten. Wer Meister Eders Stammwirtschaft von innen und mit originalgetreuem Flair sucht, muss sonn- oder feiertags zum Kandlerwirt nach Oberbiberg fahren. Neben fantastischem Essen genießt man dort eine seit rund 100 Jahren unveränderte Einrichtung und den gemütlichen Biergarten neben der historischen Kegelbahn – und vielleicht entdeckt man beim Essen ja sogar den Pumuckl, der einen beobachtet.

Tobias Boeck, geboren 1995 in Schwabach, ist als Moderator, Sänger, Schauspieler und Parodist eine feste Größe in der bayerischen Bühnenlandschaft. Er bringt bayerisches Lebensgefühl mit Charme, Witz und Herzblut auf die Bühne, ins Radio und ins Fernsehen. Einem breiten Publikum ist er als Volkssänger und Komiker aus den BR Brettl-Spitzen, als Moderator von „HeimatBrass & Co“ und dem „Feierabend“ (BR Heimat) sowie durch diverse Theaterproduktionen bekannt. Zu seinen Vorbildern zählen Legenden wie Gustl Bayrhammer, Heinz Erhardt, Loriot, Karl Valentin, Fredl Fesl und Peter Alexander. Auf erste eigene Sketche und Couplets in der Schulzeit folgten der Besuch der Musicalschule Stage Coach und ein Volontariat beim Radio. Bald kreuzte sich sein Weg mit Größen aus der bayerischen Humorszene wie Herbert & Schnipsi oder Jürgen Kirner sowie mit Susanne Wiesner aus der Volksmusik.