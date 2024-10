Die Schauspielerin Maren Solty freut sich in der Woche vom 7. bis zum 13. Oktober auf eine besondere Premiere an den Kammerspielen, ein anarchistisches Tanzstück, Laufen am Flaucher – und ganz viel Musik.

Gleich das erste Engagement nach ihrem Studium in Salzburg führte sie an die Münchner Kammerspiele – und hinein in eine Produktion von Gerhard Polt und den Well-Brüdern. „A scheene Leich“ gehört zu den Publikumsrennern des Hauses, und Solty konnte in mehreren Rollen auch mit ihrem komischen Talent überzeugen. Nach sehr unterschiedlichen Rollen unter anderem in „Im Menschen muss alles herrlich sein“ oder „Xata – Zuhause“ ist sie nun in Charlotte Sprengers Inszenierung von „Amerika / Der Verschollene“ zu sehen, einem Romanfragment von Franz Kafka über die Klassen-Verhältnisse einer kapitalistischen Gesellschaft. Premiere ist am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, im Schauspielhaus.