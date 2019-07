Escape-Room-Game

Beim Escape-Room lässt man sich mit Freunden oder Kollegen in einem Raum einsperren und muss in einer bestimmten Zeit Aufgaben lösen, um den Schlüssel nach draußen zu finden. In München gibt es mehrere Räume, die man mieten kann - trocken bleibt man definitiv in allen.

Exit the Room, Georgenstraße 28, 80801 München. Öffnungszeiten: Montag-Sonntag 15:45-22:15 Uhr.