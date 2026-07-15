Zu Beginn der Woche muss ich mich erstmal updaten, was es in München grad' so Neues gibt und besuche die Susi an ihrem zauberhaften Standl „Kraut & Müller“ auf dem Viktualienmarkt . Umringt von Oberpfälzer Spezialitäten und dialektgefärbtem Plaudern fühle ich mich wie hier zuhause. Der Besuch bei Susis Standl ist für mich ein echtes „Mou“ (Oberpfälzisch für Muss), weil die sympathische Besitzerin immer allerhand zu erzählen hat. Ob sie die Ausstellung von Petra Herrmann „Kuhrios“ in der Münchner Stadtbibliothek am Westkreuz schon kennt? Ich werde es herausfinden oder gegebenenfalls neugierig machen auf Kunst und Poesie rund um das Urviech mit den schönen großen Augen (noch bis 29. Juli). In der Ecke stehen die frisch abgefüllten, braunen Flaschen Original Oberpfälzer Zoigl. Der echte, mit Zoiglstern vom Kommunbrauer. Ein untergäriges Bier, immaterielles Kulturerbe, das man so eigentlich ausschließlich in der nördlichen Oberpfalz findet – und eben bei der Susi. Ich nehme, wenn ich schon mal da bin, noch ein Gläschen „Miso de Monaco“ mit, eine unverschämt gute, handgemachte Miso-Paste aus München.

Dienstag: Volkstänze lernen

Volkstanz. Das wollte ich schon immer lernen. Boarischer, Walzer, Polka oder Dreher. Deshalb mache ich heute einen sommerlichen Ausflug nach Freising zum Augustiner, um Vroni Schweikl und viele andere Tanzinteressierte zu treffen, da freue ich mich. Die Vroni kenne ich von der „Brass Wiesn“, wo man mit ihr jedes Jahr nicht nur tanzen, sondern auch jodeln lernen kann. Ich übe also eigentlich heimlich schon ein bisschen für die „Brass Wiesn“ nächste Woche in Eching. Im Augustiner gibt es heute aber natürlich auch Musik. Zu steirischer Harmonika schwingt es sich wohl am besten, egal welchen Alters.

Mittwoch: Dating mal anders

Dating in der Bar Senatore am Sendlinger Tor Platz: Junge Leute stellen anhand einer Power-Point-Präsentation Ihren besten Freund oder Freundin vor, die einen Partner suchen. Stephan Rumpf

Nähen, stricken, häkeln, basteln und das Wichtigste für mich: Handy weglegen und einfach kreativ sein. Ich suche schon ewig eine neue Kosmetiktasche und freue mich, sie nun einfach selbst zu nähen im „Lost in Perfection Studio“ im Westend. Mir schwebt etwas in Orange vor. Bunt darf es auf jeden Fall sein. Wie gut, dass viele Workshops nachmittags stattfinden und ich es danach noch ins „Senatore“ schaffe. Auch hier sind alle willkommen, die keinen Bock auf Swipen und Scrollen über den Bildschirm haben – aber tolle Menschen, ein bisschen Liebe und einen turbulenten Abend erleben möchten: „Love at First Slide“ gehört zu den verrücktesten Dating-Ideen, die ich kenne. Freundinnen und Freunde präsentieren Singles per Powerpoint charmant, humorvoll und manchmal herrlich schräg. Selbst wer nicht auf Partnersuche ist, erlebt dort einen ziemlich unterhaltsamen Abend bei Pizza und Drinks.

Donnerstag: Singt, Leute, singt!

Mit ihrer Band „Gwasch“ veranstaltet Franziska Glaser (links) seit Jahren Mitsingkonzerte. Marco Nagel

Es gehört einfach viel mehr gesungen! Mit meiner Band „Gwasch“ veranstalten wir seit Jahren unvergessliche Mitsingkonzerte. Nicht schön, aber laut – so die Devise. Unser Publikum darf sich Lieder wünschen, wir spielen diese und alle, ja alle, singen mit. Magische Momente. Kann man nicht erklären, muss man erlebt haben. Zum Beispiel am 31. Juli in Eching auf der „Brass Wiesn“, wo wir den größten Sing-Along des Festivals ausrufen mit knapp 4000 Menschen. Das wird der Wahnsinn! Wer nicht so lange warten kann oder sich schon mal einsingen möchte, besucht heute den „SingSalong“ im Theater Drehleier. Einmal im Monat kann man sich auch hier gemeinsam quer durch ein buntes Repertoire aus Evergreens, Gassenhauern, Schlagern und aktueller Pop-Rock-Musik singen.

Freitag: Es geht um die Wurst

Im „Alles Wurscht“ kommen Nürnberger Bratwürste ebenso auf den Grill wie vegane Varianten. Alles Wurscht

In der Schwabinger Nachbarschaft der Seidl-Villa tut sich ein ganz besonderer Ort der vielfältigen Wurst-Kulinarik und obendrein eine zauberhafte Begegnungsstätte auf: das „Alles Wurscht“. Klassisches wie Nürnberger landen hier ebenso auf dem Grill wie vegane Varianten. Sau lecker! Kühles Getränk und ab in die eigentliche Perle: den süßen Biergarten. Turntables und loungige Beats geben sich hier auch ab und zu ein Stelldichein zum Afterwork. Ich werde dieses Mal leider nicht versacken und lausche stattdessen auf dem Starnberger Kultursommer Widersacher aller Liedermacher. Eine wirklich außergewöhnliche Band aus meiner Heimat, die verzaubert, mitreißt und ein kleines, feines Gefühl von Freiheit, Seifenblasen-Momenten und Munich Vibes versprüht – spätestens beim Ohrwurm „Sendlinger Tor“. Eine Herzensempfehlung. Dieses Jahr übrigens das erste Mal auch auf der „Brass Wiesn“ zu erleben (1. August, Hauptbühne).

Samstag: Kostenlose Sommerfestivals

„Chuck Airy“ gibt alles bei einer Luftgitarren-Meisterschaft im Backstage in München. Lukas Barth

Das Candy-Sommerfest am Candidplatz ist für alle – für Jung und Alt, mit Musik, Kunst, leckeren Speisen, kostet keinen Eintritt und soll herrlich entspannt sein. Shame on me! Ich werde tatsächlich das erste Mal hier sein und über die Indie-Pop-Rock-Band Elena Rud darauf aufmerksam geworden, die dort heute neben anderen Acts auf der Bühne stehen. Ansonsten hätte es mich vielleicht auf das „Free & Easy“ ins Backstage zur Luftgitarren-Meisterschaft verschlagen. Zum 20. Mal batteln sich hier Talente aus ganz Deutschland mit imaginären Gitarren, fetten Sounds, ’ner ordentlichen Portion Humor und sich selbst überzeugend um den Titel.

Sonntag: Upcycling und Kreatives

Kreativität trifft Nachhaltigkeit: bei „Tante Aenne“ in Giesing findet man von Möbeln zu Deko, Schmuck und Kunst viele schöne Dinge. Franziska Glaser

Ich liebe diese besonderen Läden, wo es bunt wird, einzigartig glitzert und so viele „Muss-ich-haben“ Sachen rumstehen. Upgecyclte Vintage-Möbel, Nachhaltiges, Omas Kaffeeservice, feiner und knalliger Schmuck. Bei „Tante Aenne“ in Giesing gibt es das alles und noch viel mehr zu entdecken. Heute lerne ich dort was richtig Cooles: Raysin gießen. Ich könnte hier aber auch zaubern lernen, Kunstwerke filzen oder eine Einführung in chinesische Schriftzeichen erfahren. Wahrscheinlich mit einer vollen Tasche neuer, bunter und glitzernder Errungenschaften gönne ich mir zum Abschluss der Woche noch ein Eis, einen Affogato oder tollen Drink im „FOS*place“ in der Fraunhoferstraße 24. Dort lasse ich das Wochenende gemütlich ausklingen.

Franziska Glaser. privat

Die Oberpfälzerin Franziska „Franzi“ Glaser ist Entertainerin, Moderatorin, Speakerin und Sängerin aus Leidenschaft – von Freunden wird sie deshalb auch liebevoll als „Rampensau“ betitelt. Nach ihrer Ausbildung und langjährigen Tätigkeit in der Luxushotellerie entdeckte sie ihre Leidenschaft für Bühne, Medien, Events, und machte diese zu ihrem Beruf. Heute moderiert sie deutschlandweit Veranstaltungen für Unternehmen und öffentliche Institutionen, entwickelt eigene Formate und steht als Multitalent auf der Bühne. Gemeinsam mit Jens Michaels bildet sie das Mitsing-Duo „Gwasch“, das am 31. Juli auch einen Auftritt im großen Bierzelt auf dem Musikfestival „Brass Wiesn“ in Eching hat. Auch sonst bringt sie gerne das Publikum zum Singen, wie schon auf der BR-Studio-Bühne in Eva Karl Faltermeiers Late-Night-Talk „Karlsplatz“. Darüber hinaus produziert und moderiert sie die regionale Oberpfälzer Online-Adventsshow „Adventsfranz“, die mit prominenten Gästen im Fernsehen und den sozialen Medien ein großes Publikum erreicht.