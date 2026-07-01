Die Woche beginnt direkt mit einem absoluten Konzert-Highlight. Nina Chuba tritt in der Allianz-Arena auf . Für mich ist sie aktuell eine der spannendsten Künstlerinnen Deutschlands . Ich finde es toll, wenn es jemand im Einheitsbrei der Musikindustrie schafft, wirklich Neues zu kreieren und einen innovativen Sound und Stil zu prägen. Sie schafft das auf sehr authentische Art. Außerdem ist sie eine fantastische Performerin.

Dienstag: Smarter Freestyle-Rapper

Heute geht es für mich in die Muffathalle zu Harry Mack. Ich interessiere mich grundsätzlich für alle Musikrichtungen. In meiner Show beschäftige ich mich auch mit vielen verschiedenen Stilen, arbeite die Feinheiten heraus und setze sie in neue Kontexte. Auch die unterschiedlichen Live-Erlebnisse finde ich sehr spannend. Ich war auch schon bei Linkin Park und Helene Fischer. Mitgrölen kann man bei beiden gut. Harry Mack ist für mich aktuell der beste Freestyle-Rapper der Welt. Er ist sehr smart, virtuos und extrem musikalisch. Ich freue mich sehr darauf, ihn zum ersten Mal live zu erleben (das Konzert ist ausverkauft, Anm.d.Red.).

Mittwoch: Comedy statt Campino

„Tote Hosen“-Frontmann Campino bei seinem Auftritt mit den Toten Hosen in Stuttgart im Juni. Christoph Schmidt/dpa

Heute ist ein schwieriger Abend für Münchner Musikfans, weil gleich zwei sensationelle Konzerte stattfinden. Im Olympiapark spielen die Toten Hosen. Gleichzeitig findet im Lustspielhaus ein Konzert von Florian Wagner statt. Ich will hier niemanden beeinflussen, aber ich werde auf jeden Fall ins Lustspielhaus gehen. Im Ernst: Heute erlaube ich mir einen Tipp in eigener Sache. Ich spiele mein aktuelles Musik-Comedy-Programm „The Flo Must Go On“ im Lustspielhaus. Für mich ist das immer ein besonderer Abend. Natürlich, weil München meine Heimatstadt ist. Vor allem aber, weil das Lustspielhaus unabhängig davon seit Jahren zu meinen absoluten Lieblingsspielorten in Deutschland gehört. Ich liebe die Atmosphäre des Hauses, die Nähe zum Publikum, den wirklich sehr guten Flügel und die Menschen, die dort arbeiten. Deswegen fühlt es sich für mich wie ein doppeltes Heimspiel an. Ich freue mich sehr darauf.

Donnerstag: Beachvolleyball am See

Beachvolleyball am Langwieder See. Florian Peljak

Im Sommer findet man mich häufig auf den Beachvolleyballplätzen direkt neben dem Langwieder See. Dort gibt es seit Jahren eine Community, die sich fast täglich zum Spielen trifft. Wer schon einmal dort war, kennt auch das Ritual der Schuhreihe. An heißen Sommertagen stehen neben den Feldern oft kilometerlange Reihen aus Schuhen. Jeder Schuh markiert den Platz eines Teams in der Warteschlange. Wer an der Reihe ist, darf den Platz herausfordern. Wer gewinnt, bleibt drauf. Wer verliert, springt in den See. Mich findet man deshalb nur sehr, sehr selten im Langwieder See.

Freitag: Lektüre für die Zugfahrt

Eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen ist es, in Buchhandlungen zu stöbern und stundenlang in der Leseecke durch die Neuerscheinungen zu blättern. Da ich eigentlich fast alles interessant finde, kaufe ich am Ende meistens viel zu viele Bücher – deutlich mehr, als ich jemals lesen kann. Ich bin zwar berufsbedingt viel mit dem Zug unterwegs und nutze die langen Fahrten gerne zum Lesen. Trotzdem komme ich nicht hinterher. Mein Bruder Dominik, mit dem ich gemeinsam als Ass-Dur auf der Bühne stehe, macht sich völlig zu Recht darüber lustig, dass ich für eine viertägige Tour sieben Bücher einpacke und mich dann über das schwere Gepäck beschwere. Inzwischen habe ich akzeptiert, dass ich mich beim Packen einfach nicht entscheiden kann, auf welches Buch ich eine halbe Stunde später im Zug Lust haben werde. Zuletzt habe ich übrigens „Wackelkontakt“ von Wolf Haas gelesen. Große Empfehlung. Und mit knapp 240 Seiten genau die richtige Länge für eine ICE-Fahrt von München nach Berlin.

Samstag: Urlaub zu Hause

Mit dem Sup auf den Starnberger See – für Florian Wagner ist das Erholung pur. IMAGO/Sachelle Babbar

Da ich am Langwieder See den See meistens nur vom Beachvolleyballfeld aus sehe und ich mich an heißen Sommertagen auch mal nach einer Abkühlung sehne, fahre ich sehr gerne zum Starnberger See. Mein Sup ist inzwischen ein ziemlich verlässlicher Sommerbegleiter geworden. Richtung Süden hat man einen sensationellen Blick auf die Alpen. Für mich einer der schönsten Orte rund um München. So nah an München und trotzdem so nah an den Bergen. Abends noch in den Biergarten und ich bin glücklich. Das ist dann für mich wirklich Urlaub zu Hause.

Sonntag: Legende auf Tollwood

Gerhard Polt und die Well-Brüder stehen beim Tollwood-Festival in der Musik-Arena auf der Bühne. Florian Peljak

Heute geht es aufs Tollwood. Gerhard Polt und die Well-Brüder stehen in der Musik-Arena auf der Bühne.

Gerhard Polt ist für mich eine absolute Legende. Er gehört zu meiner Comedy-Sozialisation und mit Künstlern wie Victor Borge und Tim Minchin zu denjenigen, die mich am meisten geprägt haben. Außerdem gehört das Tollwood für mich einfach zum Münchner Sommer dazu. Ich versuche jedes Jahr mindestens ein großes Konzert in der Musik-Arena zu besuchen. Im vergangenen Jahr habe ich dort Jamie Cullum gesehen, davor Toto. Dieses Jahr freue ich mich auf Gerhard Polt und die Well-Brüder – und damit auf ein großes Highlight zum Abschluss der Woche.

Florian Wagner ist bekannt als Hälfte des Musik-Comedy-Duos „Ass-Dur“ und von seiner Online-Serie „Wie hätten klassische Komponisten bekannte Lieder geschrieben?“, die im Netz millionenfach geklickt wird. Aktuell ist er mit seinem dritten Soloprogramm „The Flo Must Go On“ auf Tour. Der gebürtige Münchner studierte Schulmusik, Musiktheorie und Gehörbildung an der Hochschule für Musik und Theater München und ist als Chorleiter, Komponist, Arrangeur, Pianist und Sänger tätig. Seit 2018 ist er im gesamten deutschsprachigen Bereich mit seinen Musik-Comedy-Shows unterwegs und wurde mit renommierten Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Von Mozart bis Billy Joel, von Bach bis Helene Fischer – Florian Wagner bedient viele musikalische Stile und vereint sie zu einer abwechslungsreichen Musik-Comedy-Show.