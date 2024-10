Chris Kolonko hat die Kunst der Travestie salonfähig gemacht. In der Woche vom 28. Oktober bis zum 3. November freut er sich auf die Premiere seines neuen Soloprogramms, auf Banksy, Käsespätzle und ein queeres Kultlokal.

Tänzer, Sänger, Philosoph, Kosmopolit, Produzent, Unternehmer – Chris Kolonko hat viele Talente. Vor allem aber hat er als Verwandlungskünstler die Kunst der Travestie in Deutschland salonfähig gemacht. Seit 30 Jahren zeigt der Augsburger, dass diese Kunst mehr bedeutet, als sich ein schrilles Kleid anzuziehen und zu posieren. Sein Metier ist das Spiel mit der Illusion, die er beherrscht wie wenige andere. Das beweist er mit der Show Big Love, mit der Kolonko derzeit durch die Gop-Theater Deutschlands tourt. Von 30. Oktober an spielt er auch im Hofspielhaus, hier schlüpft er erneut in die Rolle der rüstigen Witwe Berta, die davon träumt, Showgirl zu werden. Titel des neuen Solo-Programms: „Berta schlagert weiter“ .