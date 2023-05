Was ist heute in München passiert? Ein Überblick.

Experten warnen vor einer perfiden Betrugsmasche auf Tinder, der Tierschutzverein vor illegalen "Kampfhunden" und die TU reagiert nach jahrelangem Schweigen auf den Vorwurf der Nazi-Ehrungen. Was sonst noch passiert ist.

Von Katharina Federl

Die Täter nennen es "Schweine schlachten" Über Dating-Portale wie Tinder suchen Betrüger gezielt nach Opfern, um sie zu ruinösen Investitionen in Aktien- und Kryptowährungen zu verleiten. Am Ende ist alles weg: das Geld und die Liebe. (SZ Plus)

Ein Detektor für Chrystal Meth Die Materialwissenschaftlerin Laura von Lüders hat an der Universität der Bundeswehr einen Biosensor mitentwickelt, der die gefährliche Droge erkennt. Auch bei der Erkennung bestimmter Krankheiten könnte die Technik zur Anwendung kommen. (SZ Plus)

Das Schweigen der Münchner Elite-Uni Noch immer ehrt die Technische Universität Männer, die den Nationalsozialismus unterstützten. Kritische Studierende finden kein Gehör, Appelle eines Bürgers laufen ins Leere. Nun reagiert der Uni-Präsident - wenn auch nur teilweise. (SZ Plus)

Immer mehr illegale "Kampfhunde" in München Die Zahl der verboten gehaltenen Listenhunde, die im Tierheim landen, sei extrem gestiegen, warnt der Tierschutzverein. Und das, obwohl die Auflagen in Bayern besonders streng sind. (SZ Plus)

Museum Mensch und Natur: Neue Pläne für das Biotopia

Wirtschaft: Feinkost-Schlemmermeyer stellt Insolvenzantrag

Politik: Stadträte wollen Oberbürgermeister-Ära nach Olympia 72 aufarbeiten

Sommer in München: Das Rathaus blüht wieder

