Wie die britische Sängerin Anastasia Carter zur Rolle ihres Lebens kam - die der Rock-Legende Tina Turner in "One Night of Tina".

Von Oliver Hochkeppel

Schon seit 2019 tourt "One Night of Tina" von London aus um die Welt, die vom preisgekrönten Choreografen und Regisseur Gary Lloyd inszenierte große Tribute-Show an die "Queen of Rock" Tina Turner. Sieben Monate nach ihrem Tod kommt der ihr gewidmete Bühnen-Hit nun drei Tage lang ins Deutsche Theater nach München. Anastasia Carter übernimmt die anspruchsvolle Aufgabe, in die Rolle von Tina Turner zu schlüpfen und ihre Lebensgeschichte wie die ganze Hit-Palette von "Nutbush City Limits" bis "Private Dancer" mit Stimmgewalt und Bühnen-Power auferstehen zu lassen.