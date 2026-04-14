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Neue Inszenierung an der SchauburgTimm Thaler lacht in München

Lesezeit: 2 Min.

Der Teufel trägt hier Karo: Auf der Rennbahn gerät Timm Thaler (Hardy Punzel, rechts) in die Fänge des mysteriösen Baron Lefuet (Simone Oswald).
Der Teufel trägt hier Karo: Auf der Rennbahn gerät Timm Thaler (Hardy Punzel, rechts) in die Fänge des mysteriösen Baron Lefuet (Simone Oswald). Armin Smailovic/Schauburg

Im Kinderbuchklassiker „Timm Thaler“ opfert der Titelheld sein Lachen, um der Armut zu entrinnen. Die Bühnenfassung in der Schauburg München zeigt, wie aktuell James Krüss’ Geschichte noch immer ist.

Kritik von Barbara Hordych

Timms einziger Reichtum sind die Erinnerungen an die Sonntage, die er mit seinem Vater auf dem Rennplatz verbrachte. „Irgendwann hat jeder mal Glück!“, behauptete dieser gerne, wenn er das ohnehin knappe Geld mal wieder auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Eine Leichtigkeit, die auch in einem letzten gemeinsamen Schnappschuss von Vater und Sohn aufgehoben ist, den der Fotograf mit den prophetischen Worten kommentiert: „Herrlich! Was für ein Lachen! Da solltest du gut drauf aufpassen!“

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