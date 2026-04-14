Timms einziger Reichtum sind die Erinnerungen an die Sonntage, die er mit seinem Vater auf dem Rennplatz verbrachte. „Irgendwann hat jeder mal Glück!“, behauptete dieser gerne, wenn er das ohnehin knappe Geld mal wieder auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Eine Leichtigkeit, die auch in einem letzten gemeinsamen Schnappschuss von Vater und Sohn aufgehoben ist, den der Fotograf mit den prophetischen Worten kommentiert: „Herrlich! Was für ein Lachen! Da solltest du gut drauf aufpassen!“