Timms einziger Reichtum sind die Erinnerungen an die Sonntage, die er mit seinem Vater auf dem Rennplatz verbrachte. „Irgendwann hat jeder mal Glück!“, behauptete dieser gerne, wenn er das ohnehin knappe Geld mal wieder auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Eine Leichtigkeit, die auch in einem letzten gemeinsamen Schnappschuss von Vater und Sohn aufgehoben ist, den der Fotograf mit den prophetischen Worten kommentiert: „Herrlich! Was für ein Lachen! Da solltest du gut drauf aufpassen!“
Neue Inszenierung an der SchauburgTimm Thaler lacht in München
Lesezeit: 2 Min.
Im Kinderbuchklassiker „Timm Thaler“ opfert der Titelheld sein Lachen, um der Armut zu entrinnen. Die Bühnenfassung in der Schauburg München zeigt, wie aktuell James Krüss’ Geschichte noch immer ist.
Kritik von Barbara Hordych
Interview mit der Filmautorin Lilly Bogenberger:„Scham ist ein Gefühl, das verhindert, dass du dich anderen anvertraust“
Die Filmautorin Lilly Bogenberger war als Jugendliche selbst psychisch gefährdet und lebte später in einer toxischen Beziehung. Wie viel von ihr steckt in ihrem Romandebüt „Narbenmädchen“ über ein Ritzerinnen-Schicksal?
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