Till Lindemann, die Bühnenfigur , hat eine Obsession für Körperöffnungen. Überproportional häufig im Vergleich zu anderen Bildinhalten werden sie auf eine große Leinwand im Hintergrund der Band projiziert, überwiegend schwarz-weiß oder blutrot überhöht, um künstlerische Abstraktion zu betonen.

Es wirkt wie ein Mantra der Provokation, pendelnd zwischen urologischem Voyeurismus und überbetontem Fetischismus, wenn Schamlippen flattern, Essensmatsch und Undefinierbares aus Mündern oder Därmen quillt – eine Beschwörung des Skandalösen, die allerdings in Zeiten von Social Media und Maschinenintelligenz seltsam antiquiert wirkt.

Längst kann man alles sehen, wenn man will, und ästhetische Deformierungen, die zu Zeiten von Circus Hagenbeck noch Schaulustige in die Manege lockten, produziert ein digitaler Bilderdienst mit ein, zwei Prompts.

Wozu also all das Geflimmer in der Olympiahalle? Wozu die halbnackten Frauen, die sich fortwährend an Gitarren und Stangen rekeln, wozu die Texte, die „Schmerz“ auf „Herz“, „gebrochen“ auf „abgestochen“ reimen und in unpoetischer Direktheit zwischenmenschliche, vorwiegend sexuelle Beziehungen als zwanghaft, leidend oder enttäuschend charakterisieren? Warum stellt sich Till Lindemann, die Bühnenfigur, ins Scheinwerferlicht, um als goldgesichtiger und behäbig headbangender Stacheltroll vermeintliche Männerfantasien zu beschwören?

Musikalisch ist „Meine Welt“ wenig überzeugend

Ein Rätsel. Musikalisch wiederum ist „Meine Welt“ wenig überzeugend. Die technisch perfekt agierende Band bietet ein rund 80-minütiges dramaturgisch und klanglich sehr ähnlich ablaufendes Programm. Es gibt Ausnahmen wie den ruhigeren Song „Tanzlehrerin“ und einen Rock-Funk-Ausflug, zu dem Lindemann in einer transparenten Discokugel durchs Publikum geschoben wird.

Ansonsten dominieren dynamische Extremkontraste rund um flächige Metal-Gitarrenriffs, ein bisschen Rammstein light, nur eben ohne das überdrehte Pathos des Originals. Selbst Running Gags wie der beflissene Rowdy im stilisierten Stahlhelm, der fortwährend den von Lindemann getretenen Mikrofonständer wieder aufstellen muss, sind eher dünn als lustig.

„Meine Welt“ wirkt als Show-Konzept daher vorhersehbar, als Provokation belanglos und als Aussage überflüssig. Nach dem Konzert sah man neben der Halle den Olympiaturm in Orange leuchten. Darum geht es wirklich.