Das chinesische Technologie-Unternehmen Tiktok eröffnet seine Deutschland-Zentrale für E-Commerce in München . Zum Start soll eine hohe zweistellige Zahl von Mitarbeitern an die Isar kommen, um das Geschäft aufzubauen, teilte das Bayerische Staatsministerium für Digitales am Donnerstag mit. Tiktok ist ein Portal für Kurzvideos, das der chinesische Konzern Bytedance betreibt. Wie andere soziale Medien verdient auch Tiktok sein Geld mit der Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Deren Zahl ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen, auf schätzungsweise rund 1,5 Milliarden weltweit. In Deutschland nutzen nach Firmenangaben 2,4 Millionen Menschen regelmäßig die Plattform.

Die meisten Tiktok-User suchen Unterhaltung und Zerstreuung. Doch dem Unternehmen geht es um mehr, wie das Handelsblatt Anfang März berichtete. Von München aus startet Tiktok seinen neuen deutschen Onlineshop, der schon in Kürze eröffnen dürfte. Damit können Tiktok-User auf der Plattform nicht nur die jüngsten Trends erkunden, sondern ihre Lieblingsprodukte auch direkt kaufen. Mitten in einer Schwächephase bekommen die deutschen Onlinehändler damit einen starken Konkurrenten: den „Tiktok Shop“. In den USA macht das Unternehmen mit seinem Shop Schätzungen zufolge bereits einen Jahresumsatz von etwa neun Milliarden Dollar. Zum Start in Deutschland sind unter anderem bekannte Marken wie About You, Cosnova und Nivea dabei sowie kleine lokale Unternehmen.

„Mit der Ansiedlung von Tiktok ist uns ein weiterer Coup gelungen, um München als Deutschlands Tech-Hauptstadt zu profilieren“, sagt der bayerische Digitalminister Fabian Mehring laut Pressemitteilung. Der Tiktok-Shop werde nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung in München schaffen, sondern Bayerns Mittelstand „mit innovativen Handelslösungen stärken“. Der Minister verweist auf eine Studie des britischen Beratungsunternehmens Oxford Economics, der zufolge kleine und mittelgroße Unternehmen, die Tiktok als neuen Vertriebsweg nutzen, deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen können.

Die Nachricht über die Expansionspläne der chinesischen Plattform kommt zu einer Zeit, in der die Europäische Union gegen Billiganbieter wie Temu und Shein vorgeht und die Verbraucherzentrale vor diesen Schnäppchen-Apps und ihren Billigprodukten warnt. Verkauft wird dort alles von Smartwatches und Kopfhörern über Kleidung bis zu Küchen- oder Beautyprodukten. Die niedrigen Preise gingen aber oft mit einer geringeren Produktqualität und -sicherheit einher, warnen die Verbraucherschützer. Zudem beschweren sich Kunden auf Bewertungsportalen immer wieder, dass sie keine Sendungen erhalten hätten und der Kundenservice schlecht zu erreichen sei. Trotzdem haben Temu und Shein in kürzester Zeit in Deutschland ein Umsatzvolumen in Milliardenhöhe erreicht. Während die EU noch über eine mögliche Regulierung der beiden diskutiert, kommt mit dem Tiktok-Shop ein neuer Angreifer dazu.

Das Unternehmen wird deutschen Herstellern und Händlern vermutlich – ähnlich wie in den USA – verschiedene E-Commerce-Varianten anbieten. Die Wichtigste dort ist eine Kauffunktion direkt in den Videos. In den USA wurde über diese sogenannten shoppable Videos im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte des Plattformumsatzes erzielt. Daneben dürfte es die Möglichkeit geben, über interaktive Livestreams Beauty-Artikel, Kleider, Bücher oder anderes zu verkaufen. Außerdem bekommt wohl jeder Anbieter ein Produktschaufenster und einen Marktplatz ähnlich wie bei Amazon.

Die Ansiedlung von Tiktok in München gilt als weiterer Erfolg für die Hightech-Agenda der Staatsregierung. Ziel des Digitalministeriums ist es, Innovationen zu fördern und Bayerns Stellung als führenden Standort für Technologie-Unternehmen weiter auszubauen. Zu diesem Zweck wurden bislang rund 5,5 Milliarden Euro in neue Technologien investiert, 12 000 neue Studienplätze in naturwissenschaftlichen Fächern geschaffen und 1000 zusätzliche Professuren eingerichtet – darunter 134 speziell für künstliche Intelligenz.