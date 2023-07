Beim Tropeninstitut melden sich viele Menschen, die Angst vor dem Insekt haben. Experten sehen bei Stichen keinen Grund zur Panik. Trotzdem will die Stadt die Ausbreitung der gestreiften Mücke an acht Orten genauer beobachten.

Von Nicole Graner

Sie pikst am Tag, mag es warm und kommt aus Korea. Aedes albopictus, die Asiatische Tigermücke, kann unter anderem Chikungunya- und Dengue-Viren übertragen - und sie breitet sich in Europa immer weiter aus. Weil die Sommer immer heißer werden, fühlt sie sich nicht nur im mediterranen Raum, sondern auch in Deutschland zu Hause. Ein paar vereinzelte Populationen gibt es laut Tropeninstitut des Klinikums der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) auch in Bayern.