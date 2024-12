An Heiligabend wird es bis 16 Uhr möglich sein, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 17 Uhr: die Tiere in Hellabrunn zu beschauen. Um für einen Besuch in dieser Zeit zu werben, beschenken die Betreiber ausgewählte Tiere in den letzten Adventstagen seit einiger Zeit schon mit festlich geschmückten Christbäumen. Die Fotos, die bei dieser Gelegenheit entstehen, gehören inzwischen zu den festen München-Traditionen wie der Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz oder der Krampuslauf. Bei den Fellträgern in Hellabrunn geht es bei der Gelegenheit allerdings vergleichsweise beschaulich zu.