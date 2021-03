Tiere in der Großvoliere werden ab Freitag nicht mehr für Besucher zu sehen sein.

Einige Vogelarten sind vorübergehend für die Besucher nicht mehr zugänglich. Es handele sich etwa um Laufvögel und die Tiere in der Großvoliere, teilte der Tierpark mit.

Wegen der Geflügelpest sind im Tierpark Hellabrunn einige Vogelarten ab Freitag nicht für die Besucher zugänglich. So wird die Großvoliere geschlossen. Und auch einige andere Vogelarten werden vorübergehend in entsprechend vorbereitete Anlagen hinter den Kulissen untergebracht, teilte der Tierpark Hellabrunn am Donnerstag mit. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Auch bei den Gänsen werde eine Netzabhängung vor dem Stall angebracht - somit könnten die Tiere nach draußen, seien jedoch vor äußeren Einflüssen geschützt.

Bisher konnten keine Anzeichen auf die Krankheit im Tierpark beobachtet werden. Es geht darum, dass sich die Vögel im Zoo nicht durch möglicherweise infizierte Wildvögel anstecken. Bereits seit Herbst hat der Tierpark die Desinfektions-und Hygienemaßnahmen in den betreffenden Bereichen nach eigenen Angaben verschärft.

"Wir richten unsere ganze Aufmerksamkeit darauf, den Vogelbestand im Zoo zu schützen. Wir haben rund 570 Vögel in 74 Arten, viele davon sind sehr selten. Da sich die Zugvogelsaison - und somit die Hochrisikophase der Verbreitung der aviären Influenza - bereits dem Ende neigt, sind die aktuellen Maßnahmen hoffentlich von nicht allzu langer Dauer", teilte Tierpark-Direktor Rasem Baban mit.

Weder für die Säugetiere im Tierpark, noch für Besucher besteht Grund zur Sorge. Die Geflügelpest ist nur unter Vögeln übertragbar.