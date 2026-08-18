Der Tierpark Hellabrunn hat Zuwachs aus Tschechien bekommen: Schimpansen -Frau Brigitte ist nach München gezogen und soll, wie der Zoo mitteilte, „für weiteren Nachwuchs bei den zentralafrikanischen Schimpansen sorgen“. Zentralafrikanische Schimpansen sind in ihren natürlichen Heimatländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Gabun und Kamerun stark gefährdet. Seit den 1950er-Jahren hat sich die Population in freier Wildbahn lebender Schimpansen nach Angaben des Jane-Goodall-Instituts um rund 80 Prozent verringert: von 1,5 Millionen auf 300 000 Exemplare.

Der Tierpark Hellabrunn möchte sich deshalb verstärkt ihrem Erhalt widmen. „Perspektivisch möchten wir uns bei der Haltung der Schimpansen auf die zentralafrikanische Unterart konzentrieren“, erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban.

Da Schimpansen in sensiblen sozialen Gefügen mit festen Hierarchien zusammenleben, wird die 44-jährige Brigitte behutsam an ihre Münchner Artgenossen herangeführt. Aktuell befinde sie sich in der „Kennenlernphase“, teilt der Zoo mit, und sei deshalb noch nicht für Besucher zu sehen.