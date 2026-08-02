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Münchner ZooDie traurigen Geschichten hinter den leeren Gehegen im Tierpark Hellabrunn

Lesezeit: 3 Min.

Der letzte Polarfuchs starb im März, seitdem steht das Gehege leer.
Der letzte Polarfuchs starb im März, seitdem steht das Gehege leer. Robert Haas

Die wilden Robben platschen nicht mehr in ihr Becken. Andere beliebte Tiere sind schon länger verschwunden. Über die schwierigen Entscheidungen der Verantwortlichen und die emotionale Belastung.

Von Philipp Crone

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Es muss an der Scheibe liegen. Der Junge dreht sich zu seiner Mutter um und bittet sie, ihn hochzuheben. Denn wenn er über die Scheibe schauen kann, wird er die Robben doch wohl sehen. Oder? Aber nein, auch dann das gleiche Bild: glattes Wasser, keine Bewegung, nirgends. „Wo sind die denn?“, fragt der Junge.

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