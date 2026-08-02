Die wilden Robben platschen nicht mehr in ihr Becken. Andere beliebte Tiere sind schon länger verschwunden. Über die schwierigen Entscheidungen der Verantwortlichen und die emotionale Belastung.

Es muss an der Scheibe liegen. Der Junge dreht sich zu seiner Mutter um und bittet sie, ihn hochzuheben. Denn wenn er über die Scheibe schauen kann, wird er die Robben doch wohl sehen. Oder? Aber nein, auch dann das gleiche Bild: glattes Wasser, keine Bewegung, nirgends. „Wo sind die denn?“, fragt der Junge.