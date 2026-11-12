Ob wir noch Zoos brauchen, warum man im „Prinze“ trotz Kritik bald nur noch auf Plastik eislaufen soll, was der Künstler Wolfram Kastner für das Widerstandsdenkmal in Neuhausen fordert und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Brauchen wir den Zoo überhaupt noch? Sinkende Besucherzahlen und Verluste im zweistelligen Millionenbereich – da fragt sich mancher, ob der Tierpark Hellabrunn als Institution noch zeitgemäß ist. Wie bitte? Unverzichtbar, sagen zumindest die Verantwortlichen. (SZ Plus)

Im „Prinze“ soll man künftig auf Plastik eislaufen – und das führt zu Ärger Die Stadtwerke wollen die Oberfläche im Prinzregentenstadion 2028 austauschen. Sportvereine schlagen Alarm: „Faktisch wird ein Drittel unserer Mitglieder nicht mehr eislaufen können.“ Warum das Vorhaben trotzdem umgesetzt werden soll.

„Das hat nichts mit ernst gemeinter Erinnerungskultur zu tun“ Das Widerstandsdenkmal in Neuhausen erinnert an Menschen, die gegen das NS-Regime kämpften. Seit Jahren pflegt es der Künstler Wolfram Kastner. Jetzt fordert er, dass die Stadt die Installation übernimmt.

Die Autos kehren zurück in die Innenstadt Im Herbst 2027 findet die Messe IAA Mobility erneut in München statt – und die Nachfrage der Hersteller ist groß. Welche Plätze die Firmen in Beschlag nehmen, und was die Veranstalter planen.

Mängel am Gebrauchtwagen: Muss der Käufer die Reparatur zahlen? Eigentlich hatte die Mercedes-Werkstatt mit dem Vertragshändler vereinbart, dass dieser die Kosten für die Reparatur eines Gebraucht-SUV übernimmt. Doch dann forderte sie das Geld vom Käufer des Wagens ein.

WEITERE NACHRICHTEN

Fahrräder abstellen: Radl-Chaos am Pasinger Bahnhof soll 2027 ein Ende haben

Brauerei in München: Brewsli kommt nach Schwabing

Drogenhandel in München: Polizei findet fast 900 Gramm Heroin bei 20-Jährigem

U-Bahnhof: Frau wird an der Münchner Freiheit sexuell belästigt

PODCAST „HEY MÜNCHEN“

SZ-Podcast „Hey München“ : Kampf um das wertvollste Wasser der Stadt In dieser Folge von „Hey München“ besprechen die Hosts, wie Brauereien Druck ausüben, um Tiefengrundwasser für mehr als nur Bier nutzen zu können. Außerdem geht es darum, wie die Münchner Linke tickt. Podcast von Tim Brack und Heiner Effern ...

MÜNCHEN ERLESEN

Jutta Speidel : „Jetzt stehen sich die Geschlechter so feindselig gegenüber, der Spaß ist verloren gegangen“ Liebe zu dritt, Sexualität im Alter und alles dazwischen: Jutta Speidel schildert in ihrem Erzählungsband „Elf Frauen“ ebenso viele Beziehungsgeschichten – was hat das mit ihrem Leben zu tun? SZ Plus Interview von Barbara Hordych ...

München : Warum sind Migranten in der Politik noch immer eine Ausnahme? Nur acht von achtzig Münchner Stadträten haben einen Migrationshintergrund, im Landtag sind es drei Abgeordnete von 203. Mit welchen Hürden und Vorurteilen Migranten kämpfen, die sich politisch engagieren – und was sie jungen Menschen raten. SZ Plus Von Martina Scherf ...

UNSER GASTROTIPP

Tagesbar : Wo der Wein ganz anders schmeckt Vor zwei Jahren hat sich Jule Schröder ihren Traum erfüllt: eine eigene Tagesbar nebst Weinhandlung. Ihre Spezialität sind naturreine Tropfen und alkoholfreie Alternativen. Schmeckt das? Von Astrid Becker ...

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