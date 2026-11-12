DER TAG IN MÜNCHEN
Brauchen wir den Zoo überhaupt noch? Sinkende Besucherzahlen und Verluste im zweistelligen Millionenbereich – da fragt sich mancher, ob der Tierpark Hellabrunn als Institution noch zeitgemäß ist. Wie bitte? Unverzichtbar, sagen zumindest die Verantwortlichen. (SZ Plus)
Im „Prinze“ soll man künftig auf Plastik eislaufen – und das führt zu Ärger Die Stadtwerke wollen die Oberfläche im Prinzregentenstadion 2028 austauschen. Sportvereine schlagen Alarm: „Faktisch wird ein Drittel unserer Mitglieder nicht mehr eislaufen können.“ Warum das Vorhaben trotzdem umgesetzt werden soll.
„Das hat nichts mit ernst gemeinter Erinnerungskultur zu tun“ Das Widerstandsdenkmal in Neuhausen erinnert an Menschen, die gegen das NS-Regime kämpften. Seit Jahren pflegt es der Künstler Wolfram Kastner. Jetzt fordert er, dass die Stadt die Installation übernimmt.
Die Autos kehren zurück in die Innenstadt Im Herbst 2027 findet die Messe IAA Mobility erneut in München statt – und die Nachfrage der Hersteller ist groß. Welche Plätze die Firmen in Beschlag nehmen, und was die Veranstalter planen.
Mängel am Gebrauchtwagen: Muss der Käufer die Reparatur zahlen? Eigentlich hatte die Mercedes-Werkstatt mit dem Vertragshändler vereinbart, dass dieser die Kosten für die Reparatur eines Gebraucht-SUV übernimmt. Doch dann forderte sie das Geld vom Käufer des Wagens ein.
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