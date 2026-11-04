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Zoo in MünchenEs gibt eine neue Tierart in Hellbrunn

In der Hellabrunner Polarwelt  klettert jetzt ein Baumstachler durch die Bäume.
In der Hellabrunner Polarwelt  klettert jetzt ein Baumstachler durch die Bäume.
Foto: Lisa Reininger/Tierpark Hellabrunn

Dort, wo früher die Polarfüchse zu Hause waren, ist eine neue Bewohnerin aus Nordamerika eingezogen. Sie zeichnet sich durch ihre 30 000 Stacheln aus.

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In der Polarwelt in Hellbrunn gibt es eine neue Tierart: Ein weiblicher Nordamerikanischer Baumstachler ist neuerdings im alten Gehege der Polarfüchse zu sehen. Die Tiere werden auch „Urson“ genannt und sind in Nordamerika weitverbreitet. Das liegt vor allem an ihrer guten Anpassungsfähigkeit, wodurch sie sich in unterschiedlichen Klimaregionen wohlfühlen. So sind sie zum Beispiel im kanadischen Hudson Bay heimisch, wo auch Eisbären anzutreffen sind.

Sonst zeichnen sich die Tiere durch ihre etwa 30 000 Stacheln aus, die sie vor Feinden schützen sollen. Besonders schnell sind sie daher bei der Fortbewegung nicht, dafür aber geschickt, wenn sie auf Bäume und Sträucher klettern. Dort finden sie auch ihre Nahrung, da sich Baumstachler von Blättern, Knospen, Rinde und Früchten ernähren. In wenigen Wochen soll auch ein männliches Tier dazustoßen, wodurch in Zukunft auch Nachwuchs im Ursongehege möglich wäre.

Damit kehrt wieder Leben in das frühere Polarfuchsgehege ein. Das stand nach dem Tod des letzten Fuchses im März 2026 leer. Die Tiere waren trotz Impfung immer wieder an Leptospirose erkrankt, die von Nagetieren übertragen werden kann, und letztlich daran gestorben.

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