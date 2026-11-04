In der Polarwelt in Hellbrunn gibt es eine neue Tierart: Ein weiblicher Nordamerikanischer Baumstachler ist neuerdings im alten Gehege der Polarfüchse zu sehen. Die Tiere werden auch „Urson“ genannt und sind in Nordamerika weitverbreitet. Das liegt vor allem an ihrer guten Anpassungsfähigkeit, wodurch sie sich in unterschiedlichen Klimaregionen wohlfühlen. So sind sie zum Beispiel im kanadischen Hudson Bay heimisch, wo auch Eisbären anzutreffen sind.

Sonst zeichnen sich die Tiere durch ihre etwa 30 000 Stacheln aus, die sie vor Feinden schützen sollen. Besonders schnell sind sie daher bei der Fortbewegung nicht, dafür aber geschickt, wenn sie auf Bäume und Sträucher klettern. Dort finden sie auch ihre Nahrung, da sich Baumstachler von Blättern, Knospen, Rinde und Früchten ernähren. In wenigen Wochen soll auch ein männliches Tier dazustoßen, wodurch in Zukunft auch Nachwuchs im Ursongehege möglich wäre.

Damit kehrt wieder Leben in das frühere Polarfuchsgehege ein. Das stand nach dem Tod des letzten Fuchses im März 2026 leer. Die Tiere waren trotz Impfung immer wieder an Leptospirose erkrankt, die von Nagetieren übertragen werden kann, und letztlich daran gestorben.