Noch leben die beiden Tierpark-Löwen in ihrer alten Anlage in der Dschungelwelt, die aus tierschutzrechtlicher Sicht jedoch nicht ideal ist.

Von Thomas Anlauf

Morgennebel liegt über dem Löwengehege. Schemenhaft ist eine kleine Gebirgslandschaft zu erkennen, ein Wassergraben zieht sich durch die 2400 Quadratmeter große Anlage, im Hintergrund, vor dem Rohbau der künftigen Löwenhöhle, feiert Tierparkchef Rasem Baban mit etwa 80 geladenen Gästen Richtfest für die künftigen Bewohner Max und Benny, die beiden Tierparklöwen. Sie dürfen an diesem nebligen Freitagvormittag verständlicherweise nicht mitfeiern, sondern müssen noch bis zum kommenden Frühjahr in der "Dschungelwelt" ausharren, bis ihr neues vier Millionen Euro teures Zuhause fertig sein wird.

Tierparkdirektor Baban ist beim Richtfest sichtlich erleichtert, dass der grundlegende Umbau der ehemaligen Bärenanlage trotz der Corona-Pandemie bislang voll im Zeitplan liegt. Denn die bisherige Unterkunft für die Löwenbrüder ist laut Baban als Haltung "nur geduldet", aber aus tierschutzrechtlicher Sicht nicht ideal.

"Mit der zukünftigen Löwenanlage ermöglichen wir eine zeitgemäße Haltung für diese bedrohte Tierart und gehen einen weiteren großen Schritt in Richtung Geozoo der Biodiversität." Denn der bisherige Standort hat eigentlich nicht zum Geozoo-Prinzip von Hellabrunn gepasst: Löwen gehören nun mal nicht in eine Dschungelwelt in der "Geozone Asien", sondern in die afrikanische Savanne.

Detailansicht öffnen Der Umbau zum Geozoo geht weiter: Tierparkchef Rasem Baban beim Richtfest für das neue Löwenrefugium in Hellabrunn. (Foto: Robert Haas)

Auch Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks, sagt, es sei wichtig, "dass Max und Benny eine gute Anlage haben und dass sie dem Tierschutz gerecht wird. Hier können sie sich dann wirklich austoben". Geplant wurde das neue Zuhause der Löwen in der künftigen "Geozone Afrika" vom Münchner Architekturbüro Unit 5 Bürogemeinschaft. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Lanz Architekten und Generalplaner GmbH und TRR Landschaftsarchitekten Ritz und Ließmann aus München sei der ursprüngliche Entwurf für die Anlage in den vergangenen vier Jahren aktualisiert und überarbeitet worden, erklärt die Pressestelle des Tierparks.

Das etwa drei Handballfelder große Gehege soll dem natürlichen Lebensraum von Löwen "nachempfunden" sein. Die Landschaft mit Pflanzen und großen Felsen soll den beiden Tieren als Rückzugs- und Aussichtsplatz dienen. Schließlich gibt es auch für die Löwen einiges zu sehen. Denn die Tierparkbesucher werden den Raubtieren ziemlich nahe kommen. Gefährlich wird es für die Besucher dennoch nicht. Es gibt riesige Gitterzäune, einen Wassergraben und Glastrennscheiben.

Eine große Glaswand bietet Einblicke in das neue Löwenhaus, das unter anderem über eine Fußbodenheizung und ein beheizbares Podest verfügt - natürlich für die Löwen und nicht für die Besucher. Insgesamt ist die Anlage nun sogar für vier Löwen, Benny und Max könnten also durchaus noch Mitbewohner bekommen. Tierparkdirektor Baban will aber dem noch nicht allzu weit vorausgreifen: "Die Anlage ist so konzipiert, dass nach Jahrzehnten wieder eine Löwenzucht dieser bedrohten Großkatzenart möglich wäre." Mehr will er noch nicht verraten.