Der Schwarzspitzen-Riffhai "Else" im Tierpark Hellabrunn musste in seinem Aquarium eingeschläfert werden.

Nach ihrem Gefährten Kurt ist auch das betagte Hai-Weibchen nach 18 Jahren in München tot. Die beiden zählten zu den ältesten Exemplaren ihrer Art in Europa.

Nach Kurt ist nun auch Else tot: Der Tierpark Hellabrunn hat den etwa 20 Jahre alten Schwarzspitzen-Riffhai am Mittwoch eingeschläfert. Der gesundheitliche Zustand des "betagten Hai-Weibchens" sei in letzter Zeit immer schlechter geworden, so der Tierpark.

Else lebte etwa 18 Jahre in München. Ihr Gefährte Kurt starb 2019. Die beiden hätten zu den ältesten Schwarzspitzen-Riffhaien in Europa gezählt, so der Zoo. Nun gibt es in Hellabrunn keine Haie mehr, doch das soll sich bald wieder ändern. Der Tierpark teilte mit, sich weiter am Erhaltungszuchtprogramm für Schwarzspitzen-Riffhaie beteiligen zu wollen.